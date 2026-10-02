Con sede en Saint-Denis, el encuentro entre franceses e italianos 'sacó chispas durante los 90 minutos

Francia e Italia no pasan del empate en la UEFA Nations League luego de que fueran protagonistas de un excelente partido en el estadio de Saint-Denis; la mágica pierna zurda de Michael Olise volvió a aparecer para poner adelante a los franceses en el marcador; sin embargo, Alessandro Bastoni fue el autor del gol que puso cifras definitivas en un duelo 'eléctrico'.

Los porteros Mike Maignan y Gianluigi Donnarumma fueron fundamentales en el terreno de juego con al menos tres atajadas por lado, impidiendo que cualquiera de las dos selecciones se llevara el resultado a favor, combinándose con el resultado de Bélgica goleando a Turquía, moviendo en todo momento el Grupo A1.

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Primer 'mal' resultado de Zizou

A pesar de que bajo la tutela de Zinedine Zidane, Francia no había perdido puntos, este partido ha sido testigo de como los italianos les impideron a los galos llevarse dos más, pues desde el inicio el partido fue más que movido, pero no hubo goles en la primera parte, dejando un poco la muestra de que sería un marcador cerrado.

Diez minutos después de que iniciara el segundo tiempo, en un tiro libre, los franceses movieron en corto para que Michael Olise se encontrara en una buena posición para meter un disparo angulado de pierna zurda, el mismo pegó en el travesaño e ingresó a ala portería de 'campanita'.

Pese al partido intermitente por parte de Moise Kean como delantero italiano, uno de sus compañeros logró el empate con un poco de fortuna incluída, pues al 68', una mala salida del equipo de Zizou dejó el balón a merced de Alessandro Bastoni, para que después metiera un disparo por debajo del portero y pusiera cifras igualadas en el compromiso.

Michael Olise marca el primer gol del partido ante Italia | X: @equipedefrance

A partir de ese momento, vino un auténtico duelo de porteros, pues primero Mike Maignan, luego Donnarumma, una vez más Maignan y posteriormente de nuevo 'Gigio', fueron el factor fundamental para que el partido se mantuviera en las mismas cifras que terminó, con un empate a un solo gol y un solo punto por lado.

¿Cómo se queda la tabla?

Pese a perder un par de puntos por primera vez con Zidane en el banquillo, Francia es líder del Grupo A1 con siete unidades, solamente uno por encima de Bélgica, quienes acaban de golear a Turquía 3-0. Por el lado de los italianos, se quedan en tercero con un total de cuatro unidades, los turcos con el sotanero con cero puntos.

Alessandro Bastoni festeja el 1-1 ante Italia en Saint-Denis | AP