Por primera vez en más de un siglo, dos hermanos fueron titulares con la Azzurra, que logró su primer triunfo con Roberto Mancini

Con un gol y una asistencia, Pio Esposito fue la figura de la Selección de Italia en la victoria 1-4 de este lunes contra su similar de Turquía en la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League. De esta forma, el futbolista de Inter de Milan le puso el broche de oro a una noche histórica, en la cual compartió por primera vez la titularidad con su hermano Sebastiano.

Fue en 1915, en un compromiso contra Suiza, la última vez que la Azzurra tuvo en su once inicial a dos hermanos: Aldo y Luigi Cavenini, quienes marcaron en aquel juego que finalizó 9-4. Mientras que la última vez que dos hermanos coincidieron en el campo –no como titulares– fue en 2000, cuando tanto Simone y Filippo compartieron 11 minutos en un encuentro ante Inglaterra.

Pio Esposito en celebración con la Selección de Italia | AP

Ahora fue oportunidad de los hermanos Esposito de robarse los reflectores, en la primera victoria de Roberto Mancini en esta nueva etapa al frente del seleccionado italiano, que encontrará un poco de motivación antes de medirse ante Francia en el final de la primera vuelta del torneo; un partido que será clave para sus aspiraciones.

Italia dominó a Turquía de principio a fin

A pesar de que Baris Yilmaz anotó por los locales a los dos minutos de iniciado el segundo tiempo, gracias a una falla de Gianluigi Donnarumma, Turquía en ningún momento puso en predicamento a Italia. Quizás otra historia habría sido si el tanto de Oguz Aydin al 57' hubiera subido al marcador para un 2-4 parcial, pero el gol no contó por fuera de lugar y los visitantes solo tuvieron que mantener el control del juego.

Davide Frattesi con Roberto Mancini en la Selección de Italia | AP

Desde el primer minuto de juego, los de Mancini acorralaron a su rival y aunque les faltó claridad en sus primeras aproximaciones, al 9' ya estaban adelante gracias al tanto de Alessandro Bastoni luego de un despeje fallido en tiro de esquina. Turquía no reaccionó ni con la desventaja y en cinco minutos antes de la media hora de juego, Italia sentenció el juego.

Davide Frattesi amplió la ventaja al 22' y al 27' Michael Kayode puso el 0-3, tras una gran jugada colectiva y una buena asistencia de Pio Esposito. Con esa cómoda ventaja se fue la Azzurra al descanso, tras el cual Baris Yilmaz hizo el de la honra luego de que Donnarumma achicó mal y dejó por completo protegida su portería.

Jugadores de Italia en celebración ante Turquía | AP

Pero poco tiempo tuvieron los turcos para celebrar y al 50' Esposito hizo su gol con un gran disparo tras un mal rechace al centro por parte de Altay Bayındır. Tras ello vino el tanto anulado a la selección local, que después de esa jugada no volvió a tener una oportunidad tan clara para hacer más decorosa la derrota, segunda en esta Fase de Grupos de la UEFA Nations League.

¿Cuándo juegan de nuevo Italia y Turquía?