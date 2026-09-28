El estratega reconoció que es una práctica que deberán ajustar y afirmó que llamó al futbolista por lo que ha demostrado con su club

La Selección de Argentina está bajo escrutinio público, ahora en la categoría Sub-17 por el llamado de Stephen Oscar Ramos. El color de piel del joven jugador de Vélez ha sido tema de conversación, tanto entre la afición como entre los medios de comunicación, y el hecho de que al interior del grupo se refieran a él como 'Negro' no ayuda a que la atención no se centre en el origen de 'Kiki'.

Al respecto, Diego Placente aseguró que no es una cuestión de discriminación y que, en general, el grupo siempre busca apodos a los futbolistas. "Para mí, el argentino no es racista, sino que es algo cultural. Les buscamos un sobrenombre a todos, y a él le dicen ‘Negro’, como al que es rubio le dicen ‘Polaco’, ‘Ruso’… No tiene nada de malo, es algo cariñoso".

"Sabemos que culturalmente por ahí está mal, y afuera por ahí sí hay un problema racista", y añadió que han tratado de ajustar su práctica y, sobre todo, atender la petición de Ramos de referirse a él con el sobrenombre que ha elegido dentro del ámbito futbolístico. "Nosotros, en la selección, decimos que tratemos de decirle ‘Kiki'", aclaró.

Diego Placente, director técnico de la Selección de Argentina Sub-17 | AFP

¿Por qué Diego Placente convocó a 'Kiki' Ramos?

Respecto a la decisión de darle una oportunidad, Placente afirmó que fue un tema meramente futbolístico, no por una cuestión de inclusión forzada. "Está en la Selección porque juega bien, no porque sea negro. Está porque es bueno, no porque en la Selección hubo pocos jugadores negros", y recordó que en cuanto tuvo más minutos en Vélez comenzó a marcar goles.

"En la 2009 de Vélez, una de las mejores categorías, era suplente de Aguirre y de Policella, y cada vez que entraba, jugaba bien. Ahora, que ellos subieron a Primera, él empezó a jugar, a meter goles. Él vino como vinieron muchos chicos que están en buen nivel y los vemos en la selección, que no es lo mismo que en video o en el club, donde están más cómodos", finalizó.

Kiki Ramos con la Selección de Argentina | INSTAGRAM: @kikiramoss_

¿Quién es 'Kiki' Ramos?

Nacido en Puerto Príncipe, en abril de 2009, Ramos fue adoptado junto con tres de sus hermanos por una familia argentina a los ocho meses. El proceso comenzó desde antes del terremoto que sacudió Haití en 2010, en el cual fallecieron alrededor de 316 mil personas y que dejó a más de un millón y medio de personas sin hogar; 'Kiki' sobrevivió y pudo viajar a Argentina, donde creció con su nueva familia.

Se formó en las divisiones inferiores de Vélez y destacó por su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para jugar tanto como extremo como centrodelantero. Este año recibió su primer llamado a la Selección Argentina Sub-17 y podría ser uno de los elementos que viajen a la Copa Mundial de la categoría el próximo noviembre.