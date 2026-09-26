Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, y Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, en negociaciones para renovación | @Argentina

El vínculo del técnico con la Albiceleste finaliza en diciembre de 2026, por lo que su continuidad se convirtió en uno de los principales

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) dio un paso para definir el futuro de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina, luego de confirmar el inicio de las conversaciones entre el entrenador y el presidente del organismo, Claudio 'Chiqui' Tapia, para buscar la renovación de su contrato.

Podría interesarte Futbol Lionel Scaloni habló sobre su futuro en Argentina y la renovación tras el Mundial 2026

El vínculo del técnico con la Albiceleste finaliza en diciembre de 2026, por lo que su continuidad se convirtió en uno de los principales temas después del Mundial. Scaloni había dejado abierta la posibilidad de cerrar su ciclo tras la derrota frente a España en la Final de la Copa del Mundo, aunque posteriormente reconoció que mantiene las ganas de continuar.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, en la Copa del Mundo 2026 | AP

¿Lionel Scaloni seguirá como entrenador de Argentina?

Antes de los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, el estratega explicó que todavía debía sentarse con Tapia para analizar su futuro. "Hay ganas de estar acá pero hay un montón de aspectos que hay que hablar con el presidente", señaló Scaloni, quien también aseguró que cualquier determinación será comunicada una vez que exista una resolución.

El entrenador argentino reconoció que necesitó tiempo para asimilar lo ocurrido en el Mundial 2026. La Albiceleste estuvo cerca de sumar otro título, pero cayó ante España en la Final, resultado que llevó al estratega a reflexionar sobre la posibilidad de iniciar un nuevo ciclo con el combinado sudamericano.

Scaloni, sin embargo, volvió a destacar el significado que tiene para él dirigir a Argentina y anteriormente calificó su puesto como un "lugar soñado". Su principal reflexión pasa por las condiciones necesarias para comenzar otra etapa después de un proceso que incluyó el título mundial conseguido en Qatar 2022.

Lionel Scaloni con Argentina en el Mundial 2026 | MEXSPORT

AFA comienza las conversaciones con Scaloni

La incertidumbre comenzó a despejarse con el acercamiento entre ambas partes. La AFA confirmó el inicio de las conversaciones entre Tapia y Scaloni para extender el vínculo del entrenador, aunque hasta el momento no se ha anunciado un acuerdo definitivo ni la duración que tendría un eventual nuevo contrato.

Mientras se define su futuro, Scaloni continuará al frente de Argentina durante la próxima fecha internacional. La Albiceleste enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre, estos últimos dos compromisos en el Monumental de Buenos Aires.

El encuentro ante Benín tendrá además un significado especial debido a que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Scaloni reconoció que intervino para que el capitán pudiera estar presente en el homenaje.