Último jersey de Messi con Argentina ya se puede comprar en México: precio y dónde conseguirlo

Lionel Messi presenta su jersey para su último partido con Argentina | CAPTURA DE PANTALLA

La indumentaria que portará La Pulga en su partido de despedida ya se puede conseguir en México

Lionel Messi y la Selección Argentina le pondrán fin a su historia el próximo 6 de octubre ante Benin, por lo que la Albiceleste y Adidas sacaron una colección especial para honrar la carrera del rosarino.

La indumentaria ya se encuentra a la venta en México e inmediatamente empezó a venderse su último jersey de Messi con Argentina, llamando hasta casi acabarse en las tiendas en línea de la marca alemana.

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¿Cuánto cuesta el jersey de la despedida de Messi?

Las playeras que utilizará Leo Messi en su último juego con la Selección de Argentina tienen un costo de 1,999 la versión en aficionado y 2,999 en la versión de jugador.

La camiseta salió a la venta el pasado 25 de septiembre y se agotó rápidamente en la venta en línea, aunque la disponibilidad es diferente en las tiendas físicas de Adidas.

Messi lanza jersey edición especial para su despedida de la Selección Argentina | x: @adidasfootball

¿Cuándo es el partido de despedida?

Lionel Messi pondrá fin a su carrera en la Selección Argentina el 6 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires cuando enfrenten a Benin. Recordar que, a pesar de que Lionel Scaloni llamó al rosarino para disputar la Fecha FIFA con Argentina, solo jugará en su partido de despedida.

Previo al homenaje para el 10, Argentina medirá fuerzas con su similar de Bolivia el próximo miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes.