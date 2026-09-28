El argentino volvió a convertir con Inter Miami ante Columbus Crew y alcanzó los 76 goles de tiro libre en su carrera, acercándose a la marca de Marcelinho Carioca

Lionel Messi volvió a dejar su marca con el Inter Miami antes de incorporarse a la Selección Argentina. El delantero argentino convirtió un gol de tiro libre ante Columbus Crew en la MLS y alcanzó los 76 tantos por esta vía en su carrera, cifra que lo dejó a solamente dos del registro de Marcelinho Carioca.

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El gol llegó cuando Inter Miami se encontraba en desventaja después de un penalti convertido por Josef Martínez. Messi tomó la pelota desde una posición con poco ángulo, cercana a lo que podía considerarse un córner corto, y sorprendió tanto a la defensa como al portero Patrick Schulte.

Lionel Messi, jugador del Inter Miami, apunto de hacer un gol de tiro libre | AFP

¿Cuántos goles de tiro libre tiene Lionel Messi?

En lugar de enviar un centro al área, el argentino buscó directamente el arco con la pierna izquierda. El disparo tomó altura y cayó sobre el segundo poste hasta golpear la parte interna de la red, sin que Schulte pudiera evitar la anotación que significó el empate para Inter Miami.

Con este tanto, Messi llegó a 76 goles de tiro libre y quedó a dos de Marcelinho Carioca, quien registra 78 y se mantiene por delante del argentino en esta estadística. El capitán de Argentina volvió así a acercarse a una de las marcas individuales que todavía tiene a su alcance.

El tiro libre ante Columbus también confirmó la frecuencia con la que Messi ha conseguido marcar de esta manera recientemente. Cuatro de sus últimos ocho goles llegaron a balón parado, incluido uno frente a San Diego, además de dos durante su actuación de cuatro anotaciones contra Montreal.

Messi alcanza los 931 goles antes de volver con Argentina

El golazo también pasó a formar parte de los 931 tantos que Messi acumula en su trayectoria profesional entre clubes y Selección. Durante 2026 también consiguió marcar de tiro libre frente a Jordania en el Mundial, además de hacerlo contra New York City y Orlando durante el primer semestre del año.

La anotación llegó además en el último compromiso oficial de Messi con Inter Miami antes de viajar a Argentina para incorporarse nuevamente al equipo dirigido por Lionel Scaloni. El atacante volverá a concentrar con la Albiceleste después de continuar sumando minutos y goles en la MLS.