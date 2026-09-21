El astro argentino igualó el encuentro ante San Diego FC con un cobro a balón parado lleno de suspenso

Lionel Messi continúa haciendo historia en el futbol estadounidense. El capitán de Inter Miami volvió a ser la figura del encuentro al convertir un golazo de tiro libre que sirvió para emparejar los cartones frente al San Diego FC, alcanzando la cifra de 101 anotaciones defendiendo la camiseta de las Garzas.

Casemiro, Messi y De Paul con Inter de Miami | AP

La escuadra del Inter se encontraba abajo en la pizarra cuando el atacante rosarino asumió la responsabilidad en una jugada a balón parado. Messi ejecutó un servicio cerrado con la intención de encontrar a Casemiro dentro del área, sin embargo, el esférico se paseó entre varios futbolistas sin que nadie lograra desviarlo, terminando por sorprender al guardameta rival.

El disparo terminó incrustándose en las redes con dosis de suspenso para sellar el 1-1 en el marcador, demostrando una vez más la efectividad del astro sudamericano desde la larga distancia.

Inter Miami festejando junto a Lionel Messi su gol 100, ante Cruz Azul | MEXSPORT

Una racha goleadora tras la conquista de la Campeones Cup

Este nuevo festejo llega apenas unos días después de que el atacante argentino alcanzara la barrera del centenar de goles con la institución de Miami. Dicha marca histórica la firmó durante la victoria por 2-0 frente a Cruz Azul en la Campeones Cup, compromiso donde el equipo estadounidense logró levantar el trofeo de campeones.

Inter Miami festejando título de la Campeones Cup tras vencer a Cruz Azul | IMAGO7