Nelson Deossa revela que Betis quería venderlo: “Mi intención era quedarme, iba a pelear hasta el final”

El colombiano reconoció que tuvo un primer año complicado en España, pero decidió permanecer en el club para demostrar que podía cambiar

Nelson Deossa vivió un primer año complicado en el Real Betis. El mediocampista colombiano llegó procedente de Monterrey con una lesión y tuvo dificultades para adaptarse al futbol europeo, situación que incluso llevó al conjunto verdiblanco a contemplar su salida durante el mercado de fichajes.

Sin embargo, Deossa tenía claro que no quería abandonar Heliópolis después de apenas una temporada. El colombiano reveló que habló con su madre y le manifestó su intención de quedarse para demostrar que aquella primera campaña no definía lo que podía aportar al equipo.

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Deossa decidió quedarse en Betis pese al interés por venderlo

El mediocampista reconoció que el Betis buscó opciones para darle salida, pero aseguró que su postura siempre fue pelear por un lugar en el equipo mientras existiera la posibilidad de continuar en España.

“Mi intención era quedarme. No tenía planeado salir, había venido a Europa, era el sueño y no podía dejar que en un año la gente resumiera mi carrera y mis condiciones, lo que podía aportar en un año, en una temporada”, explicó Deossa.

El colombiano incluso admitió que estaba dispuesto a “remar contra la corriente” para conseguir su objetivo y demostrar que podía convertirse en un futbolista importante para el conjunto sevillano.

“Querían venderme; es respetable, es el trabajo de ellos, lo que deben hacer. Pero yo manifesté que no iba a salir; mi intención era quedarme, iba a pelear hasta el final. A mi mamá le dije que si tenía que pelear contra la corriente, lo iba a hacer, no me iba a ir”, señaló.

Nelson Deossa y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. l X:@RealBetis

Nelson Deossa reconoce sus errores y cambia el rumbo

El propio futbolista reconoció que su primer año estuvo marcado por decisiones y errores que no podía repetir. Para él, la pretemporada representó el momento en el que debía cambiar su mentalidad y demostrar que podía adaptarse a las exigencias del Betis.

“En la pretemporada tenía que hacer clic. Ya no podía seguir siendo el mismo Nelson que en el semestre anterior. No podía seguir cometiendo esos errores porque era un semestre nuevo; venía implicado para mejorar. Creo que fue importante esa pretemporada para empezar a hacer un cambio”, explicó.

Deossa también atribuyó parte de sus dificultades iniciales a la lesión con la que llegó al club, además de reconocer que necesitaba adaptarse a lo que el equipo le pedía dentro del campo.

Ahora, el panorama es diferente. El colombiano encontró un lugar dentro de los planes de Pellegrini y su permanencia en el Betis terminó convirtiéndose en una oportunidad para demostrar que su primera temporada no representaba su verdadero nivel.

“Bueno, la verdad es que el míster me apoyó, me dio la confianza ahora de poder seguir sumando, en la pretemporada también, me dio minutos y eso, entonces creo que a base de eso también fue importante que pudieran tomar esa decisión”, sentenció.