Aedan Scipio, jugador de Anguila que destaca por su largas rastas | X:@maetsebane

La larga cabellera de Aedan Scipio hizo su partido en el Antigua y Barbuda vs Anguila

Con sus largas rastas, Aedan Scipio es uno de los jugadores con más estilo del futbol internacional. Sin embargo, también atraen atención no deseada, lo que lo convierte en un blanco fácil para rivales frustrados.

Scipio ingresó desde el banquillo de Anguila durante la segunda mitad de un partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF el fin de semana, con su selección abajo 5-0 ante Antigua y Barbuda.

Aedan Scipio ingresando de cambio ante Antigua y Barbuda | CAPTURA DE PANTALLA

Tres minutos después de entrar, Keon Greene se convirtió en el primer jugador de Antigua y Barbuda expulsado por tirarle del cabello, después de que Scipio le quitara el balón para provocar.

Scipio, cuyas rastas son tan largas que tiene que llevarlas sujetas a la espalda durante los partidos, volvió a ser derribado al suelo en el tiempo añadido cuando Shalon Knight le agarró el cabello y recibió una tarjeta roja.

La falta sobre Aedan Scipio durante el partido entre Antigua y Barbuda y Anguila | CAPTURA DE PANTALLA

Pese a terminar con nueve hombres, Antigua y Barbuda no encajó ningún gol y ganó 5-0. Anguila es la segunda peor ubicada de 211 selecciones en el ranking de la FIFA, mientras que Antigua y Barbuda ocupa el puesto 163.

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¿Quién es Aedan Scipio?

Aedan Scipio, que representa a Anguila, es un jugador que se desempeña como mediocampista distinguido por tener las rastas tipo Bob Marley y ha sido convocado en diversas ocasiones por el seleccionado.

Aedan Scipio durante el Antigua y Barbuda vs Anguila | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo terminó el partido?

El juego terminó con una victoria contundente de 5-0 de Antigua y Barbuda sobre Anguila dentro de la Nations League de la Concacaf pese haber perdido a dos piezas claves dentro del partido.