Con sus largas rastas, Aedan Scipio es uno de los jugadores con más estilo del futbol internacional. Sin embargo, también atraen atención no deseada, lo que lo convierte en un blanco fácil para rivales frustrados.
Scipio ingresó desde el banquillo de Anguila durante la segunda mitad de un partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF el fin de semana, con su selección abajo 5-0 ante Antigua y Barbuda.
Tres minutos después de entrar, Keon Greene se convirtió en el primer jugador de Antigua y Barbuda expulsado por tirarle del cabello, después de que Scipio le quitara el balón para provocar.
Scipio, cuyas rastas son tan largas que tiene que llevarlas sujetas a la espalda durante los partidos, volvió a ser derribado al suelo en el tiempo añadido cuando Shalon Knight le agarró el cabello y recibió una tarjeta roja.
Pese a terminar con nueve hombres, Antigua y Barbuda no encajó ningún gol y ganó 5-0. Anguila es la segunda peor ubicada de 211 selecciones en el ranking de la FIFA, mientras que Antigua y Barbuda ocupa el puesto 163.
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¿Quién es Aedan Scipio?
Aedan Scipio, que representa a Anguila, es un jugador que se desempeña como mediocampista distinguido por tener las rastas tipo Bob Marley y ha sido convocado en diversas ocasiones por el seleccionado.
¿Cómo terminó el partido?
El juego terminó con una victoria contundente de 5-0 de Antigua y Barbuda sobre Anguila dentro de la Nations League de la Concacaf pese haber perdido a dos piezas claves dentro del partido.
Los locales se fueron al frente desde el primer minuto cuando Douglas con gol de vestidor, al 16’ llegaría Pereira, al 21’ nuevamente Douglas para poner el tercero, Bishop al 35’ y George al 43’ terminó por sentenciar.