Jugadores de Estudiantes y Rosario Central terminan a golpes | CAPTURA DE PANTALLA

La tensión estalló al finalizar la Supercopa Internacional de Argentina, luego de que Rosario Central venciera 3-1 a Estudiantes de La Plata

Rosario Central se coronó campeón de la Supercopa Internacional de Argentina tras imponerse 3-1 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Sin embargo, la celebración del conjunto rosarino quedó opacada por una pelea entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos.

El encuentro estuvo marcado por la tensión y los reclamos a las decisiones arbitrales. Estudiantes tomó la ventaja con una anotación de Alexis Castro, pero Ángel Di María apareció con un doblete para darle la vuelta al marcador y encaminar a Rosario Central hacia el título.

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El tercer gol de Rosario Central desató la pelea

Cuando el partido estaba por terminar, Julián Fernández aprovechó los espacios que dejó Estudiantes en busca del empate y marcó el 3-1 con un remate de larga distancia. La anotación sentenció el encuentro, pero también elevó los ánimos en el terreno de juego.

Durante los festejos del conjunto rosarino comenzaron los empujones y los reclamos entre futbolistas de ambos equipos. La discusión subió de tono hasta convertirse en una pelea en la que hubo golpes e insultos.

El árbitro Darío Herrera intentó intervenir para separar a los involucrados, pero la situación se salió de control. Varios jugadores terminaron dirigiéndose hacia los vestidores, mientras que, de acuerdo con reportes desde Argentina, los enfrentamientos continuaron en esa zona.

Rosario Central ofreciendo disculpas tras la eliminación de Libertadores | AP

Rosario Central se queda con la Supercopa Internacional

Pese a los incidentes, Rosario Central logró celebrar la conquista del título tras imponerse por dos goles de diferencia. Ángel Di María fue una de las figuras del encuentro gracias a las dos anotaciones que permitieron remontar el marcador.

La tensión entre ambos clubes también tenía antecedentes. El reconocimiento de Rosario Central como campeón de la temporada 2025 y el pasillo de espaldas que Estudiantes realizó en un enfrentamiento anterior habían generado controversia entre las instituciones.

La noche terminó con la entrega del trofeo para Rosario Central, aunque la celebración quedó marcada por los altercados entre los protagonistas y las imágenes de la pelea que se difundieron en redes sociales.