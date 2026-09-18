Los cuatro mejores equipos de Sudamérica buscarán el pase a la Final de Montevideo

Dominio brasileño en la Copa Libertadores. El 'Final Four' del torneo más importante a nivel de clubes de Conmebol quedó definido y como ya es costumbre, los equipos de Brasil dominan al contar con tres equipos por uno argentino.

Después de la conclusión de los Cuartos de Final, Estudiantes de La Plata, Flamengo, Fluminense y Palmeiras mantienen sus aspiraciones de conquistar el torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Trofeo Copa Libertadores | MEXSPORT

Así accedieron a Semifinales

El último conjunto en conseguir su clasificación fue Flamengo. El equipo brasileño empató ante Independiente del Valle en el partido de vuelta de los cuartos de final, pero el resultado obtenido en el encuentro de ida le permitió asegurar su presencia entre los cuatro mejores equipos de la competencia.

Ayer, Estudiantes de la Plata, el único equipo no brasileño aún con vida en el torneo consiguió su clasificación a semifinales tras vencer 1-0 (2-1) a Corinthians. El mismo día, Palmeiras despachó a la LDU de Quito.

Por último, Fluminense se clasificó a estas instancias tras conseguir pese a perder en el juego de Vuelta ante Platense. Con su triunfo de 2-0 en la Ida, el resultado de 1-2 en la Vuelta le permitió llegar al penúltimo escalón previo al título.

Giorgian De Arrascaeta en celebración con Flamengo en la Copa Libertadores | AP

Así quedaron los cruces de semifinales de la Copa Libertadores 2026

Las series determinarán a los equipos que disputarán el título el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Los partidos de ida de las Semifinales están programados inicialmente para disputarse entre el 13 y 14 de octubre, mientras que los encuentros de vuelta se llevarán a cabo entre el 20 y 21 del mismo mes.

Una de las semifinales tendrá como protagonistas a Estudiantes de La Plata y Flamengo. El conjunto argentino buscará superar al actual campeón de la Copa Libertadores para conseguir su boleto a la final, mientras que el equipo brasileño intentará llegar a la Final y ser el primer bicampeón desde Palmeiras entre 2020 y 2021.

La otra serie será completamente brasileña. Fluminense y Palmeiras se enfrentarán por un lugar en la definición del campeonato, por lo que Brasil tendrá asegurada la presencia de uno de sus representantes en la final de la edición 2026.

Trofeo de la Copa Libertadores | AP