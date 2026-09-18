El Mengao estuvo cerca de perder la ventaja en el global, pero controló el partido para avanzar en el torneo

Con un hombre menos por cerca de media hora, Flamengo supo sufrir ante Independiente del Valle en el Estadio Maracaná y selló su pase a las Semifinales de la Copa Libertadores. Será la segunda campaña al hilo que el Mengao llegue a la antesala de la Final del torneo regional.

Giorgian De Arrascaeta fue el héroe al marcar el gol que puso distancia de dos en el marcador global, al minuto 83 del partido. Tras ello, a pesar de la superioridad numérica y de que tenía tiempo en el marcador, los ecuatorianos no pudieron recuperarse.

Giorgian De Arrascaeta en celebración con Flamengo ante Independiente del Valle | AP

En un despeje largo de Agustín Rossi, la defensa y el portero visitantes midió mal el bote del balón y dejaron solo al atacante frente al arco. Luego de que el esférico techó al arquero Aldair Quintana, De Arrascaeta solo tuvo que rematar dentro del área chica ante la portería desprotegida para el 1-1.

Fue el cuarto gol para el uruguayo en esta edición de la Copa Libertadores, segundo en Fase Final luego del que hizo ante Cruzeiro en la vuelta de los Octavos de Final. Además, fue su quinta anotación desde que regresó a la actividad tras la fractura de clavícula que sufrió en mayo.

Jorginho y Matias Perello en el partido de Flamengo contra Independiente del Valle | AP

Flamengo supo sufrir ante Independiente

El tanto de Djorkaeff Reasco al minuto 30 silenció a la afición en el Maracaná. El delantero de 27 años aprovechó un mal rechace de Rossi dentro del área chica tras un contragolpe y puso a los ecuatorianos a un gol de empatar el marcador global.

En el segundo tiempo se complicó todavía más la situación de los brasileños con la expulsión de Jorginho al minuto 65 por doble amarilla. Replegado, el equipo dirigido por Leonardo Jardim soportó hasta que encontró el tanto del 1-1 para poner calma en la eliminatoria.

Jugadores de Independiente del Valle en celebración ante Flamengo | AP

¿Contra quién va en las Semifinales de la Copa Libertadores?

Con el triunfo de Flamengo, serán tres clubes brasileños los que estén en las Semifinales del torneo regional. De un lado de la llave, Fluminense se enfrentará a Palmeiras, con el juego de ida en Rio de Janeiro y el de vuelta en Sao Paulo.