El desierto de Arizona le sienta bien a la Selección Mexicana, que tiene un balance positivo de siete triunfos, cinco empates y solo dos derrotas en 14 partidos disputados en el Estadio State Farm, de Glendale, donde enfrentará en duelo amistoso a Estados Unidos en el tercer partido de la Fecha FIFA, que marca el arranque de la era de Rafa Márquez.
¿Qué jugadores vieron más minutos en los primeros dos partidos de Rafael Márquez?
¿Cuándo fue el primer partido del Tricolor en el State Farm?
El primer partido que disputó el Tricolor en este inmueble, entonces llamado de la Universidad de Phoenix y que justo cumple 20 años de existencia al ser inaugurado el 1 de agostos de 2006, fue el 7 de febrero de 2007, precisamente contra el equipo de las Barras y las Estrellas.
En dicho encuentro el equipo se llevó la victoria 2-0 en cotejo amistoso, con goles de Jimmy Conrad (52'), con remate de cabeza, y Landon Donovan (90+1'), en letal contragolpe, que dejó sembrado al portero azteca, Oswaldo Sánchez.
Dominio de 12 años en el Desierto
Después de esa inicial derrota, el Tricolor encadenó ocho juegos sin perder, durante 12 años, entre el 2009 y 2021, entre compromisos amistosos y oficiales como la Copa Oro y la Copa América Centenario, en la casa de los Arizona Cardinals de la NFL.
El balance en este lapso es de cinco triunfos y tres empates, hasta caer nuevamente, esta ocasión ante Uruguay 3-0 en un amistoso y ahora suma cuatro partidos sin derrota.
Así le va al Tricolor contra Estados Unidos en el State Farm
El enfrentamiento de este sábado, será apenas el cuarto de México contra Estados Unidos y el 15 en la historia del Tricolor en el State Farm. La Selección Mexicana aún no puede vencer al acérrimo rival, al registrar una descalabro y dos empates.
Así que los dirigidos por Rafa Márquez tienen una nueva oportunidad de doblegar por primera ocasión a los estadounidense, en un partido que va más allá de la cancha, pues el orgullo también está en juego.
Todos los partidos del Tri en el State Farm
FECHA
RESULTADO
TORNEO
07/02/07
México 0-2 Estados Unidos
Amistoso
12/07/09
México 2-0 Guadalupe
Copa Oro
30/01/13
México 1-1 Dinamarca
Amistoso
02/04/14
Estados Unidos 2-2 México
Amistoso
12/07/15
México 0-0 Guatemala
Copa Oro
05/06/16
México 3-1 Uruguay
Copa América Centenario
20/07/17
México 1-0 Honduras
Copa Oro
02/07/19
México 1-0 Haití
Copa Oro
24/07/21
México 3-0 Honduras
Copa Oro
02/06/22
México 0-3 Uruguay
Amistoso
19/04/23
Estados Unidos 1-1 México
Amistoso
29/06/23
México 3-1 Haití
Copa Oro
30/06/24
México 0-0 Ecuador
Copa América
28/06/25
México 2-0 Arabia Saudita
Copa Oro