¿Cómo le va al Tricolor en el State Farm, de Arizona? Los antecedentes te sorprenderán

La Selección Mexicana, previo al partido contra Arabia Saudita, en el State Farm, en 2025. l MEXSPORT

La Selección Mexicana tiene un balance positivo en la sede donde enfrentará a Estados Unidos en el tercer partido de esta Fecha FIFA

El desierto de Arizona le sienta bien a la Selección Mexicana, que tiene un balance positivo de siete triunfos, cinco empates y solo dos derrotas en 14 partidos disputados en el Estadio State Farm, de Glendale, donde enfrentará en duelo amistoso a Estados Unidos en el tercer partido de la Fecha FIFA, que marca el arranque de la era de Rafa Márquez.

¿Cuándo fue el primer partido del Tricolor en el State Farm?

El primer partido que disputó el Tricolor en este inmueble, entonces llamado de la Universidad de Phoenix y que justo cumple 20 años de existencia al ser inaugurado el 1 de agostos de 2006, fue el 7 de febrero de 2007, precisamente contra el equipo de las Barras y las Estrellas.

El State Farm, casa de los Arizona Cardinals de la NFL, donde el Tricolor sumará su partido 15. l IMAGO7

En dicho encuentro el equipo se llevó la victoria 2-0 en cotejo amistoso, con goles de Jimmy Conrad (52'), con remate de cabeza, y Landon Donovan (90+1'), en letal contragolpe, que dejó sembrado al portero azteca, Oswaldo Sánchez.

Dominio de 12 años en el Desierto

Después de esa inicial derrota, el Tricolor encadenó ocho juegos sin perder, durante 12 años, entre el 2009 y 2021, entre compromisos amistosos y oficiales como la Copa Oro y la Copa América Centenario, en la casa de los Arizona Cardinals de la NFL.

El balance en este lapso es de cinco triunfos y tres empates, hasta caer nuevamente, esta ocasión ante Uruguay 3-0 en un amistoso y ahora suma cuatro partidos sin derrota.

Así le va al Tricolor contra Estados Unidos en el State Farm

El enfrentamiento de este sábado, será apenas el cuarto de México contra Estados Unidos y el 15 en la historia del Tricolor en el State Farm. La Selección Mexicana aún no puede vencer al acérrimo rival, al registrar una descalabro y dos empates.

Uriel Antuna marca gol contra Estados Unidos en el State Farm, en el 2023 en duelo amistoso. l IMAGO7

Así que los dirigidos por Rafa Márquez tienen una nueva oportunidad de doblegar por primera ocasión a los estadounidense, en un partido que va más allá de la cancha, pues el orgullo también está en juego.

Todos los partidos del Tri en el State Farm