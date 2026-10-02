La defensa de América fue tomada en cuenta por Pedro López para los amistosos de octubre

La Selección Mexicana Femenil tendrá una última parada antes de su compromiso de noviembre contra Haití, en el cual se jugará su pase a la Copa Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Previo a dicho compromiso, el Tri tendrá dos amistosos ante Jamaica, para el cual Pedro López sorprendió con el llamado de Jana Gutiérrez, quien no pudo contener las lágrimas de la emoción.

Desde su regreso a América en 2024, Jana se ha consolidado como una pieza clave para Ángel Villacampa, pero apenas este semestre el cuerpo técnico del Tri decidió darle una oportunidad. Con ello, es su primer llamado a la Selección Mayor, ya que hasta ahora solo jugó en el Campeonato Femenino Sub-20 de la Concacaf de 2022.

Así reaccionó Jana Gutiérrez a su llamado a Selección

En conferencia de prensa previo al compromiso de las Águilas frente a Rayadas de Monterrey en la Jornada 10 de la Liga Femenil, Jana fue cuestionada sobre este momento tan importante en su carrera. La defensa de 22 años no pudo contener la emoción e incluso unas lágrimas se escaparon de sus ojos, por lo conmovida que se sintió de cumplir este sueño.

"Cumpliendo, creo que... Ah, voy a llorar. Es algo muy bonito que todo lo que he trabajado durante estos años está logrando", declaró la jugadora. "Creo que el sueño desde que empecé a jugar fútbol a los 9 años era llegar a la selección, pero yo no sabía en qué momento iba a llegar y si iba a llegar y ahora que lo estoy cumpliendo", añadió.

Jana Gutiérrez con la Selección Mexicana Sub-20, en el Campeonato Concacaf | MEXSPORT

Jana enfatizó que esta situación es la consecuencia del trabajo que ha realizado a lo largo de los años y consideró que este llamado refleja su esfuerzo de años recientes. "Es algo muy bonito que todo lo que he trabajado durante estos años está logrando. Ser mexicana para mí lo es todo. O sea, creo que desde que nací, y ojalá en todos mis vidas sea mexicana", comentó.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana Femenil?

El primero de los dos amistosos que tendrá el Tri este mes está programado para el próximo viernes 9 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Victoria contra Jamaica. Cuatro días más tarde, el martes 13 en el mismo horario, volverá a enfrentarse a las Reggae Girlz, pero en el Estadio Corregidora.