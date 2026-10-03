El entrenador del conjunto de las barras y las estrellas confesó su desinterés en cuanto a la rivalidad entre los dos países

Mauricio Pochettino, entrenador de la Selección de Estados Unidos sorprendió a propios y extraños durante el día de medios, previo al amistoso contra la Selección Mexicana de Rafael Márquez. El estratega argentino habló sobre el duelo, confesando que la rivalidad entre los grandes de Concacaf ‘le da lo mismo’.

¿Qué dijo Pochettino?

En la rueda de prensa del entrenador, Pochettino habló sobre la rivalidad que existe entre Estados Unidos y México, así como saber parte del contexto que tiene, sin embargo, confesó que para él siendo extranjero no es algo que le de más peso de lo que ya tiene un partido.

Para mí es difícil encontrar esa rivalidad. Por supuesto que la entiendo, son países que son vecinos y que tienen muchas cosas en común, está claro que existe esa rivalidad, es como Argentina y Uruguay o Brasil. Entiendo la rivalidad, eso lo acepto, pero a mí la rivalidad con México me da lo mismo”, confesó Pochettino en rueda de prensa.

Mauricio Pochettino, director técnico de la Selección de Estados Unidos | AP

Pese a su polémica declaración, el propio entrenador agregó que las rivalidades así deben seguir teniendo nuevos capítulos y seguir ‘alimentándose’, señalando que es parte de lo que representa el futbol.

Uno cuando es competitivo quiere ganar siempre, pero por ti, no porque juegues en contra de alguien, pero entiendo este folclore del futbol y bueno hay que alimentarlo porque también es lo bonito de todo esto”, añadió el técnico.

Mauricio Pochettino, director técnico de la Selección de Estados Unidos | MEXSPORT

¿Cómo le ha ido a México vs Estados Unido en la era Pochettino’

El entrenador argentino, Mauricio Pochettino llegó a la Selección de Estados Unidos en septiembre del 2024, siendo su último proyecto el Chelsea de la Premier League. Desde su llegada, el estratega argentino suma 33 partidos en el banquillo, sumando 19 victorias, dos empates y 12 derrotas.

Por su parte, Pochettino y México se han visto las caras en dos ocasiones. La primera fue en un amistoso celebrado en el Estadio Akron de Guadalajara, ahí el triciclo se impuso 2-0. La segunda fue en la Final de la Copa Oro, la cual también ganó México con un marcador de 2-1.