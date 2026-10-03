El técnico del Tricolor aseguró que buscarán ganar todos los partidos posible, sea el que sea el rival

Rafael Márquez se prepara para enfrentar uno de los compromisos más importantes de la Selección Mexicana, cuando se mida a Estados Unidos en un duelo que promete alta competitividad. El estratega reconoció lo que representa este enfrentamiento y señaló que será una prueba importante para continuar con el proceso de trabajo del combinado nacional.

Obviamente, todos sabemos lo que representa enfrentar a Estados Unidos, por lo cual es un partido que seguramente va a ser muy competitivo al igual que quizás contra Colombia. Estamos viendo una selección de Estados Unidos también muy competitiva, así que seguramente no servirá para lo que estamos buscando también.”

Rafa Márquez, actual entrenador de la Selección Mexicana | Imago7

Sobre la incorporación de nuevos futbolistas y si fue necesario inculcarles la importancia de enfrentar al conjunto estadounidense, Márquez consideró que los jugadores tienen presente la relevancia del partido y la responsabilidad de representar a México.

Sí, yo creo que no hace falta recordárselos, yo creo que lo tienen muy presente y saben muy bien a quién nos enfrentamos y contra quien nos enfrentamos, así que yo creo que la responsabilidad de enfrentar un tipo de rival como Estados Unidos, pues bueno no cambien nada de la mentalidad que queremos inculcar al equipo, obviamente de ganar todos los partidos que podamos.”

Amistoso México vs Estados Unidos 2024 | IMAGO7

En cuanto a la búsqueda de su primer triunfo al frente del equipo, el técnico aseguró que no siente ansiedad y se mostró tranquilo con el trabajo realizado.

“Yo creo que ninguna, la verdad es que el trabajo que estamos haciendo me tiene como lo digo contento más no satisfecho creo que hay imagen de mejora todavía importante. Creo que me está sirviendo también tener ahora una Fecha FIFA larga para poder trabajar un poco más con los jugadores. Ojalá que en este partido veamos ciertas mejoras en ciertas fases del juego.

Selección Mexicana previo al amistosos vs Perú | MEXSPORT

Otro de los temas abordados fue su relación con Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, de quien habló con respeto y admiración, al recordar que ya tuvo la oportunidad de visitarlo y conversar con él.

La admiración es mutua, lo conozco desde hace tiempo, fui a visitarlo cuando estaba con los Spurs a hablar con él, entonces por ahí tenemos esta pequeña mínima relación y admiración, así que bueno, es un gran entrenador, por lo cual ha tenido también muchas oportunidades de estar en equipos muy importantes y hablar de la rivalidad, yo creo que no hace falta todo el mundo sabe que representa enfrentar a Estados Unidos.”

Mauricio Pochettino, director técnico de la Selección de Estados Unidos | MEXSPORT

¿Gilberto Mora, disponible para el juego vs Estados Unidos?

Finalmente, Márquez también habló sobre la situación de Gilberto Mora, quien presentó una ligera molestia y fue sometido a estudios de rutina. El entrenador informó que el futbolista evoluciona favorablemente y que podrá ser considerado para el siguiente compromiso.

A Gil se le practicaron unos estudios de rutina, tenía una ligera molestia y está evolucionando bastante bien, por lo cual es elegible para el próximo partido.”