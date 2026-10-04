El arquero de las Chivas tuvo dos fallas en el duelo ante Estados Unidos

El arco mexicano vivió épocas gloriosas con hombres de la talla de Antonio 'Tota' Carbajal, Ignacio 'Nacho' Calderón, Pablo Larios y Jorge Campos. Pese a que el actual arquero nacional ha tenido momentos destacados, los dos errores de Raúl 'Tala' Rangel abrieron la conversación para tener un nuevo arquero en la portería tricolor.

Los goles de Julian Hall y Cavan Sullivan hicieron que todos los aficionados del cuadro mexicano se hicieran la misma pregunta: ¿es el Tala el portero idóneo para el próximo ciclo? Pese a que ha mostrado ser el más completo en los últimos años, el arquero de las Chivas tendrá competencia.

Raúl 'Tala' Rangel, portero mexicano, en el duelo ante Estados Unidos | IMAGO7

¿Quiénes son los arqueros que acechan el puesto del Tala?

Para empezar, Rangel cuenta con competencia interna en esta primera Fecha FIFA. Rafael Márquez decidió convocar a Óscar García, de León, y Álex Padilla, del Athletic Bilbao, en su primera lista como entrenador mexicano. El portero de los Panzas Verdes ya tuvo actividad y se mostró sólido bajo los tres palos.

Por su parte, el arquero del equipo vasco buscará una oportunidad en el último partido amistoso del Tri, ante su similar de Chile. Ambos porteros son tres años más jóvenes que el Tala, por lo que podrían tener actividad durante todo el ciclo.

Óscar García, portero de la Selección Mexicana, en partido amistoso ante Perú | IMAGO7

Malagón y Acevedo, en busca de un regreso triunfal

Dos nombres importantes que también alzan la mano para competir por el puesto del Tala son Luis Ángel Malagón y Carlos Acevedo. El primero salió de una complicada lesión y buscará volver a su mejor nivel, pues antes de su ruptura del tendón de Aquiles izquierdo, el portero del América era uno de los favoritos para ser el titular en el Mundial 2026.

Por su parte, Carlos Acevedo, tercer portero en el pasado Mundial, siempre ha estado a la sombra de varios arqueros, aunque es de los más regulares en Liga MX. Pese al mal momento que ha vivido Santos en los últimos años, el portero mexicano se ha mantenido como uno con mayor número de atajadas en el balompié nacional.