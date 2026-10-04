Error de Tala Rangel y Estados Unidos se adelanta ante México | MEXSPORT

El arquero mexicano dejó el balón a merced de Julian Hall y le regaló el balón a Cavan Sullivan para los dos tantos de Estados Unidos

Estados Unidos volvió a marcar en el Clásico de Concacaf ante México después de otro terrible error de 'Tala' Rangel, quien regaló el balón a Cavan Sullivan y desde media cancha anotó el gol del 2 a 0; sumando que en el primer gol dejó el balón completamente servido para que el conjunto de las barras y las estrellas abriera el marcador.

El arquero de las Chivas buscó el pase rápido para su defensa, pero terminó por regalar de forma grotesca el balón al delantero de Estados Unidos, que amplió la ventaja para los suyos.

La jugada del primer gol nació cuando Giovanni Reyna le ganó la carrera a Érik Lira y consiguió ingresar con peligro al área mexicana. El atacante estadounidense sacó el disparo y Rangel dudó entre intentar quedarse con el balón o rechazarlo con los pies, pero terminó sin poder controlarlo.

Tala Rangel regala el primer gol a Estados Unidos

Tras el disparo, el balón quedó suelto frente a la portería y el delantero de Estados Unidos apareció completamente solo, sin arquero que pudiera impedirle definir. Con la meta prácticamente abierta, únicamente tuvo que empujar la pelota para poner el 1-0.

Santiago Giménez, en partido de la Selección Mexicana, ante Estados Unidos | MEXSPORT

México ya había perdonado en el comienzo del encuentro de parte de Santiago Gimenez, quien ya perdonó en dos ocasiones a Estados Unidos ante la portería libre para anotar, pero no ha podido estar nada fino ante el arco.

Todos esos errores llegaron en el peor momento para el conjunto dirigido por Rafael Márquez, pues Estados Unidos aprovechó la desconcentración del guardameta mexicano para tomar la ventaja en el Clásico.