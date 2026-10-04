¿Qué has hecho, Chaquito? Así fueron las garrafales fallas de Santiago Giménez ante Estados Unidos

Santiago Giménez, en partido de la Selección Mexicana, ante Estados Unidos | MEXSPORT

El jugador de la Selección Mexicana tuvo la oportunidad de abrir el marcador en Arizona

La Selección Mexicana y su similar de Estados Unidos ya se encuentran en la cancha del State Farm Stadium para el Clásico de la Concacaf. El conjunto de Rafael Márquez tuvo la oportunidad de abrir el marcador en los primeros minutos, sin embargo, Santiago Giménez hizo una de las fallas del año.

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El Tricolor salió jugando desde el fondo con Raúl 'Tala' Rangel y, tras una serie de pases, el balón terminó en los pies de Roberto Alvarado. El Piojo alzó la cabeza y mandó una diagonal para el delantero del Porto, pero Santi abanicó y no logró pegarle a la número seis.

Dominio mexicano, pero Estados Unidos se adelanta y otra falla

Pese a la falla del canterano celeste, la Selección Mexicana ha mostrado un mejor nivel ofensivo que los dirigidos por Mauricio Pochettino. El propio Giménez tuvo otra jugada a velocidad, pero no logró llegar al balón.

Estados Unidos terminó por abrir el marcador, pero Santiago Giménez lo volvió a intentar. El delantero mexicano se encontró con un balón tras una serie de rebotes, pero de nueva cuenta la pelota se fue por fuera.

Santiago Giménez, delantero de la Selección Mexicana, previo al partido ante Estados Unidos | IMAGO7

Gilberto Mora, ni a la banca

Rafael Márquez, estratega nacional, anunció antes del partido que contará con una de sus máximas figuras. El Káiser confirmó la ausencia de Gilberto Mora, quien no estará ni en la banca del Tricolor.

Rafa declaró para TV Azteca que el mediocampista de los Xolos de Tijuana aún presenta molestias físicas, por lo que el cuerpo técnico decidió cuidarlo. "No estará ni en la banca. Hemos decidido no contar con él, cuidarlo, protegerlo, lo que veníamos diciendo. Tanto él como todos los demás jugadores que no están al 100 por ciento".