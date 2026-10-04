Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana, previo al partido ante Estados Unidos | IMAGO7

El mediocampista mexicano no estuvo disponible para el partido debido a las molestias físicas que arrastra

Gilberto Mora fue una de las grandes ausencias de la Selección Mexicana para enfrentar a Estados Unidos en Arizona. El mediocampista de Xolos de Tijuana quedó descartado por molestias físicas y las cámaras de TV Azteca lo captaron visiblemente cabizbajo antes del encuentro.

El joven futbolista apareció junto al resto de la delegación mexicana previo al partido, aunque no pudo ser considerado por Rafael Márquez. Mora se mostró serio mientras observaba los momentos previos al compromiso en el que el Tricolor buscaba un nuevo resultado positivo bajo el mando del Káiser.

Gilberto Mora, Johan Vásquez y Armando González previo a un juego de la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Por qué Gilberto Mora no jugó contra Estados Unidos?

Rafael Márquez confirmó antes del encuentro que Mora no estaría disponible y explicó que la decisión se tomó para evitar cualquier riesgo con su estado físico. El seleccionador mexicano aseguró que el mediocampista todavía presentaba molestias y ni siquiera ocuparía un lugar entre los suplentes.

"No estará ni en la banca. Hemos decidido no contar con él, cuidarlo, protegerlo, lo que veníamos diciendo. Tanto él como todos los demás jugadores que no están al 100 por ciento", declaró Márquez para TV Azteca sobre la situación del jugador de Xolos.

La ausencia de Mora representó una baja importante para México debido al protagonismo que ha adquirido con la Selección Mexicana. El mediocampista se ha convertido en una de las alternativas del combinado nacional, pero el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo ante Estados Unidos.

Hirving Lozano también quedó fuera del partido

Mora no fue la única baja del Tricolor, pues Hirving 'Chucky' Lozano tampoco estuvo disponible. El atacante mexicano quedó fuera de la convocatoria para el encuentro y además abandonará la concentración para reportar de manera inmediata con el LA Galaxy.

Lozano fue sometido el viernes a una resonancia magnética para determinar el alcance de las molestias físicas que presentó. Los estudios confirmaron que el delantero sufrió una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo, situación que impidió su participación frente al conjunto estadounidense.