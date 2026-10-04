¡Ni a la banca! Gilberto Mora no estará disponible en el duelo ante Estados Unidos

El jugador de la Selección Mexicana no jugará ya que aún continúa con molestias físicas

¿Se encienden las alarmas? La Selección Mexicana enfrentará a su similar de Estados Unidos en el tercer partido en la era de Rafael Márquez, sin embargo, el estratega nacional no contará con una de sus máximas figuras. El Káiser confirmó la ausencia de Gilberto Mora, quien no estará ni en la banca del Tricolor.

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Rafa declaró para TV Azteca que el mediocampista de los Xolos de Tijuana aún presenta molestias físicas, por lo que el cuerpo técnico decidió cuidarlo. "No estará ni en la banca. Hemos decidido no contar con él, cuidarlo, protegerlo, lo que veníamos diciendo. Tanto él como todos los demás jugadores que no están al 100 por ciento".

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

No será la única baja del Tricolor

Además de la ausencia de Gilberto Mora, la Selección Mexicana anunció que Hirving 'Chucky' Lozano tampoco estará disponible para el duelo ante las Barras y las Estrellas. De igual forma, el Muñeco Diabólico ya no formará parte de la concentración del Tricolor; reportará de manera inmediata con el LA Galaxy.

El pasado viernes, Lozano fue sometido a una resonancia magnética para conocer la gravedad de la molestia. Los estudios confirmaron que el atacante presenta una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo, por lo que no estará disponible para enfrentar al conjunto estadounidense.

Hirving Lozano en amistosos vs Colombia con México | IMAGO7

¿Quiénes son las opciones de Rafa?

Ante la ausencia de dos jugadores importantes, Rafael Márquez tendrá que recurrir a su experiencia para encontrar a futbolistas con perfiles similares -en especial con Morita-. Entre los más destacados para sustituir a Gilberto se encuentran Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, aunque el jugador del Betis no tiene el mismo olfato goleador.

Por otro lado, la Selección Mexicana cuenta con jugadores con perfiles similares al Chucky, como el caso de Hugo Camberos y el propio Santiago Sandoval. Además, en cuestión de experiencia se encuentra Orbelín Pineda, quien juega por la banda.