El mediocampista de la Selección Mexicana aseguró que es una rivalidad intensa

Obed Vargas dejó sus sensaciones previo al duelo entre Estados Unidos vs México y simplemente destacó que le emociona mucho el partido y no dudó en decir que siempre se busca ganar ante este rival.

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¿Qué dijo Obed Vargas?

"Siempre quieres ganarle a Estados Unidos y el día del partido será muy lindo e intenso, ojalá podamos ganar", destacó el futbolista del Atlético de Madrid en una charla con los micrófonos de TUDN.

Obed Vargas en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana | MEXSPORT

El mexicoamericano también reveló como vivía años atrás los partidos en suelo estadounidense: "Un partido espectacular, estos partidos son aparte, la rivalidad la vivo intensamente."

"Crecí en Estados Unidos, pero siempre viendo los partidos de la selección, mis compañeros estadounidenses y yo con mi playera de México, ahora estar de este lado me emociona más", Destacó.

Selección Mexicana previo al amistosos vs Perú | MEXSPORT

Estados Unidos vs México

Rafael Márquez tendrá una nueva oportunidad en esta Fecha FIFA para conseguir su primera victoria al frente del Tricolor tras los dos empates consecutivos por 1-1 frente a Colombia y Perú.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino llegan con un panorama diferente después de conseguir victorias en sus partidos amistosos frente a Perú y Chile con varios goles demostrando que el rival es de cuidado para los mexicanos.

Malik Tillman con la Selección de Estados Unidos/Gilberto Mora con la Selección de México | MEXSPORT

En el historial, México aparece como el comandante al registrar 38 victorias, por 24 triunfos de Estados Unidos y 17 empates en 79 enfrentamientos. Cabe mencionar, que en el juego más reciente terminó 2-1, en la Final de la Copa Oro 2025, a favor del Tri.