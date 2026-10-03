Obed Vargas dejó sus sensaciones previo al duelo entre Estados Unidos vs México y simplemente destacó que le emociona mucho el partido y no dudó en decir que siempre se busca ganar ante este rival.
La clave para emigrar a Europa según Obed Vargas
¿Qué dijo Obed Vargas?
"Siempre quieres ganarle a Estados Unidos y el día del partido será muy lindo e intenso, ojalá podamos ganar", destacó el futbolista del Atlético de Madrid en una charla con los micrófonos de TUDN.
El mexicoamericano también reveló como vivía años atrás los partidos en suelo estadounidense: "Un partido espectacular, estos partidos son aparte, la rivalidad la vivo intensamente."
"Crecí en Estados Unidos, pero siempre viendo los partidos de la selección, mis compañeros estadounidenses y yo con mi playera de México, ahora estar de este lado me emociona más", Destacó.
Estados Unidos vs México
Rafael Márquez tendrá una nueva oportunidad en esta Fecha FIFA para conseguir su primera victoria al frente del Tricolor tras los dos empates consecutivos por 1-1 frente a Colombia y Perú.
Los dirigidos por Mauricio Pochettino llegan con un panorama diferente después de conseguir victorias en sus partidos amistosos frente a Perú y Chile con varios goles demostrando que el rival es de cuidado para los mexicanos.
En el historial, México aparece como el comandante al registrar 38 victorias, por 24 triunfos de Estados Unidos y 17 empates en 79 enfrentamientos. Cabe mencionar, que en el juego más reciente terminó 2-1, en la Final de la Copa Oro 2025, a favor del Tri.
México y Estados Unidos se ven nuevamente las caras en un amistoso del compromiso que de amistoso no tendrá nada con la afición mexicana que estará al pie del cañón en suelo estadounidense.