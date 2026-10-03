El jugador del LA Galaxy presentó molestias en la última práctica previo al partido

A unas horas de arrancar el Clásico de Concacaf entre la Selección de México y Estados Unidos, surgió una primera duda para el entrenador Rafa Márquez, pues el atacante Hirving ‘Chucky’ Lozano sufrió molestias durante la práctica del día previo al duelo y tuvo que retirarse.

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¿Qué le pasó al Chucky?

En los últimos preparativos del cuadro tricolor de cara al amistoso en Glendale, Arizona, el extremo izquierdo tuvo una molestia que le impidió concluir el entrenamiento. Si bien no se dieron más detalles sobre la situación de Lozano, la realidad es que su aparición ante el equipo de las barras y las estrellas podría verse afectada.

Por el momento, no hay más detalles que puedan confirmar o negar la presencia del Chucky en el planteamiento de Rafa, pero se espera que horas antes del inicio del juego se pueda tener una lista de los jugadores que están disponibles para el mexicano.

Hirving Lozano en un partido con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Ante la posible baja del Chucky, los jugadores que podrían ocupar su lugar dentro del 11 inicial de México serían Hugo Camberos, de Chivas, y Orbelín Pineda, opciones que ya ha probado el ‘Kaiser’ en su primera Fecha FIFA al mando del equipo.

La situación de Lozano será seguida de cerca por el cuerpo técnico, pues el atacante representa una de las principales opciones ofensivas del conjunto mexicano. Por ahora, la prioridad será conocer la evolución de las molestias y determinar si está en condiciones de disputar el Clásico de Concacaf.

México tendrá que esperar hasta los momentos previos al encuentro para conocer si podrá contar con el delantero del LA Galaxy. En caso de que no pueda participar, Rafa Márquez deberá realizar un ajuste de último momento en su alineación para enfrentar a uno de sus principales rivales de la zona.

Hirving Lozano en amistosos vs Colombia con México | IMAGO7

¿Cómo llegan México y Estados Unidos?

Luego de un año sin verse las caras, los dos mejores equipos de la zona de Concacaf se medirán una vez más en una lucha de poder a poder. Los estadounidenses buscan, de la mano de Mauricio Pochettino, ganar su primer duelo contra México.

Por su parte, Rafa Márquez intentará conseguir su primer triunfo como entrenador de México en el partido más importante de la Fecha FIFA, además de mantener la ‘paternidad’ sobre Estados Unidos.