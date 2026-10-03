DT de Tigres asegura que son el equipo con rivales más complicados y viajes más largos de toda la liga

El director técnico de las Amazonas no quiso revelar el nombre del club, pero fue muy claro en la acusación que hizo

Tigres se metió a la cancha del Estadio Olímpico Universitario para vencer a Pumas 1-3, resultado con el que se mantienen como el segundo lugar del Grupo A por debajo de Rayadas; sin embargo, el entrenador Pedro Martínez se ha mostrado muy seguro al afirmar que sus jugadoras han sufrido un desgaste físico mayor al de algunas rivales debido a los viajes que realizan.

Si bien es cierto que no dijo el nombre del equipo que acusa, el mensaje se entiende que pudo haber sido para las Águilas del América, pues su calendario se acomoda para no trasladarse tanto con respecto de un partido al otro.

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"Un calendario más competitivo"

Luego de su victoria más reciente por 1-3 en el Estadio Olímpico Universitario, Pedro Martínez, en conferencia de prensa afirmó que sus jugadoras y el equipo en general han sufrido de un desgaste mayor debido a los viajes, pues el calendario está acomodado de una manera distinta para distintos clubes de la Liga Femenil, o al menos él así lo percibe.

La parte que para mí no es tan buena, pero que creo le corresponderá a otras personas valorarlo al final del campeonato es que nuestro grupo es más competitivo que el otro, nosotros estamos jugando ante equipos más competitivos y somos de los equipos que más viaja

Por si fuera poco, Martínez tenía guardado un 'dardo' más, y aunque realmente no fue dirigido para algún club en específico, ya que prefirió dejarlo en el anonimato, sí fue contundente con el mensaje que quería expresar:

Tigres Femenil ante Pumas en el Apertura 2026 | IMAGO7

Hay un equipo que no voy a nombrar que viaja poco y que los trayectos son en camión

Tigres alcanza una cifra histórica en la Liga MX Femenil

La victoria ante Pumas no sólo permitió a Tigres mantenerse en la pelea por la cima del Grupo A, sino que también sirvió para que las Amazonas escribieran una nueva página en la historia de la Liga Femenil. El conjunto regiomontano llegó a los 1,000 goles dentro de la competencia, convirtiéndose en el primer club en alcanzar esta cifra.

La encargada de conseguir el histórico tanto fue Mariza Nascimiento, quien abrió el marcador en el Olímpico después de aprovechar un tiro de esquina. Su anotación significó el gol número 1,000 de Tigres en el campeonato y encaminó una victoria que posteriormente ampliaron Maricarmen Reyes y Diana Ordóñez.

Pumas vs Tigres en el Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7