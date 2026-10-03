Las Amazonas impusieron su ley en la cancha del Estadio Olímpico Universitario metiendo presión en lo más alto del Grupo A

Tigres venció de manera contundente 3-1 a Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario durante la Jornada 10 del Apertura 2026, resultado con el que las Amazonas podrían consolidarse nuevamente como líderes del Grupo A a la espera de lo que suceda entre Rayadas y América.

El compromiso quedó marcado en los libros de historia del balompié nacional luego de que la zaguera brasileña Mariza Nascimiento anotara el gol número 1000 de la franquicia regiomontana, convirtiendo a la institución norteña en la primera en alcanzar esta cifra dentro de la Liga Femenil ante la mirada de 2,808 aficionados presentes en el recinto capitalino.

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¿Cómo fue el partido?

La fiesta ofensiva del cuadro visitante comenzó a gestarse desde la primera mitad a través de la vía del tiro de esquina. Tras un cobro al área, Mariza Nascimiento conectó el esférico al fondo de las redes para firmar el histórico tanto y adelantar a las dirigidas por el conjunto regio.

Antes de marcharse al descanso, las universitarias volvieron a sufrir en defensiva cuando Maricarmen Reyes apareció oportunamente para mandar guardar el balón y colocar el 0-2 parcial que sepultaba las aspiraciones auriazules.

Tigres Femenil ante Pumas en el Apertura 2026 | IMAGO7

Pumas entra en zona de riesgo

Para la parte complementaria, la escuadra norteña no bajó la intensidad y selló el marcador desde los once pasos. La delantera Diana Ordóñez ejecutó con frialdad la pena máxima para colocar el 0-3 definitivo, festejando de manera particular al hacer la icónica señal de "Cero Miedo" del luchador Penta.

En el tramo final del partido las tensiones se elevaron, derivando en la expulsión de la defensora española Andrea Pereira que dejó a Pumas con 10 jugadoras en el campo, además de la amonestación al estratega Roberto Medina por reclamos al arbitraje.

Pumas vs Tigres en el Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

Priscila Chinchilla mete el gol del honor de último minuto tras un penal provocado por una falta de Anika Rodríguez, a pesar de mover el marcador, a las universitarias no les fue suficiente para evitar la derrota en casa.

Pese a mantenerse momentáneamente en la cuarta posición de la tabla con 13 unidades, el panorama luce complejo para las Pumas al quedar en la cuerda floja de la clasificación.

El conjunto universitario sentirá la presión inmediata del Atlas, escuadra instalada en el quinto peldaño a solo un punto de distancia, además viene de sacarle el empate a las líderes del Grupo B, marcando un duelo directo de alto voltaje cuando ambas escuadras se midan en la siguiente jornada.