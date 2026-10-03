Martinoli pone a entrenar a Zague y el americanista lanza advertencia a México previo al Clásico ante Estados Unidos

Los analistas protagonizaron un video para TV Azteca en el que hablaron del Clásico de Concacaf e invitaron al público a verlo

Christian Martinoli y Luis Roberto Alves Zague calentaron el ambiente previo al Clásico de la Concacaf entre México y Estados Unidos con un video en el que combinaron entrenamiento, bromas y análisis futbolístico. A través de las redes sociales de TV Azteca, ambos aparecieron en un gimnasio, donde el narrador tomó el papel de representante del exdelantero mientras lo motivaba a continuar con su rutina.

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¿Qué dijo Zague sobre el México vs Estados Unidos?

En las imágenes se observa a Zague, uno de los máximos referentes históricos del América, realizando ejercicios físicos bajo la supervisión y los comentarios de Martinoli, quien acompañó el entrenamiento con su característico estilo. La dinámica sirvió como introducción para hablar de uno de los partidos más esperados de la Selección Mexicana.

Después de mostrar parte de la preparación física del exfutbolista, Martinoli cambió el tema hacia la cancha y le preguntó su opinión sobre el enfrentamiento entre México y Estados Unidos, programado para el sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona.

Zague durante un juego de la Selección Mexicana | IMAGO7

El analista reconoció que, al tratarse de un Clásico, el resultado puede ser impredecible. Sin embargo, señaló que Rafa Márquez debe aprovechar el encuentro para encontrar respuestas en el ataque del Tricolor, especialmente después de la falta de protagonismo de sus delanteros durante la Fecha FIFA.

Para Zague, el compromiso ante el combinado estadounidense representa una oportunidad para que los atacantes mexicanos recuperen presencia y muestren su capacidad en un partido que suele generar una gran expectativa entre los aficionados de ambas selecciones.

Selección Mexicana previo al amistosos vs Perú | MEXSPORT

Martinoli y Zague invitan a ver el Clásico de la Concacaf por TV Azteca

La aparición de ambos comunicadores también formó parte de la promoción de la transmisión del encuentro. Al finalizar el video, Martinoli y Zague invitaron al público a seguir el partido entre México y Estados Unidos a través de Azteca 7.

El duelo en Glendale volverá a enfrentar a dos de los principales protagonistas de la rivalidad futbolística de la región, en un encuentro que permitirá observar el funcionamiento del Tricolor y el desempeño de sus delanteros.

Con su particular dinámica frente a las cámaras, Martinoli y Zague llevaron la previa del Clásico a las redes sociales, mientras el analista dejó sobre la mesa un aspecto clave para México: aprovechar el partido para encontrar mayor contundencia ofensiva.