Travieso Arce vuelve al ring para boxear contra Konan Big y donar parte de su bolsa

Travieso Arce se medirá a Konan Big es una pelea de boxeo | traviesoarce5

El Travieso confirmó que enfrentará a Konan Big en la segunda edición de Ring Royale

Jorge “Travieso” Arce volverá a ponerse los guantes para participar en la segunda edición de Ring Royale, donde se medirá al luchador Konan Big. El propio excampeón mexicano confirmó el pleito mediante sus redes sociales.

Podría interesarte Box Jake Paul reaviva la polémica contra Canelo Álvarez; esto fue lo que dijo

El sinaloense dejó claro que esta pelea tendrá un significado especial, pues donará la mitad de la bolsa que reciba para comprar computadoras portátiles destinadas a estudiantes de Los Mochis, Sinaloa.

Travieso Arce lanza advertencia a Konan Big

En el video que publicó en X, Arce reconoció que el combate representa un duelo entre dos disciplinas diferentes, pero que será interesante.

“La neta siento que la pelea no está pareja porque yo soy boxeador y Konan Big es luchador, peor ya saben cómo es el Konan, dice que le pega al Canelo, que le pega a mí, a ver si es cierto. Agárrete Konan porque te voy a tumbar la cabeza, esto va en serio”, expresó el Travieso.

Travieso Arce, tras ganar un combate | ESPECIAL

El Travieso explicó que lo que más lo motiva para este compromiso es la posibilidad de utilizar su participación para ayudar a jóvenes que buscan continuar con sus estudios.

"Voy a donar la mitad para comprar laptops para jóvenes estudiantes de Los Mochis, Sinaloa. cuando estaba morro tuve muchas carencias y muchas necesidad y a base de chingadazos logre salir adelante y ahora yo quiero ser ese empujoncito que muchos jóvenes necesitan para alcanzar sus sueños”, señaló.

¿Cómo fue la carrera profesional del Travieso?

Travieso Arce, previo a una pelea | IMAGO7

El Travieso Arce se retiró del boxeo profesional con un récord de 64 victorias, ocho derrotas y dos empates, con 49 triunfos por nocaut. Además, se convirtió en el primer mexicano en conquistar campeonatos mundiales en cinco divisiones diferentes.