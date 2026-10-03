Jake Paul reaviva la polémica contra Canelo Álvarez; esto fue lo que dijo

El creador de contenido aseguró que el pugilista mexicano le sigue teniendo miedo

Jake Paul volvió a lanzar un dardo contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez y reavivó la polémica sobre una posible pelea entre ambos. El influencer estadounidense aprovechó el anuncio del combate del mexicano contra Christian Mbilli para burlarse del pugilista tapatío y asegurar que lleva años evitando enfrentarlo.

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¿Qué dijo Jake Paul?

A través de sus redes sociales, Paul hizo referencia a la fecha del combate, que se celebrará el día de Halloween, para lanzar una indirecta al campeón mexicano. El creador de contenido aseguró que así como en la fecha Álvarez 'se disfraza' y por eso no ha aceptado el desafío que le ha planteado desde hace varios años.

Canelo peleando en Halloween es perfecto. Lleva tres años disfrazado de un tipo que me tiene miedo”, escribió Jake Paul en su publicación, con la que volvió a poner sobre la mesa la rivalidad mediática que ha intentado construir con el mexicano.

Jake Paul durante una pelea | AP

El estadounidense ha manifestado en repetidas ocasiones su interés por subir al ring contra el tapatío. Sin embargo, Álvarez ha descartado la posibilidad de enfrentarlo mientras continúe su carrera profesional, pues considera que un combate de estas características estaría más relacionado con el espectáculo que con un desafío deportivo.

La postura del mexicano ha sido uno de los principales argumentos que Paul utiliza para mantener viva la discusión. A través de mensajes y provocaciones en redes sociales, el influencer ha buscado llamar la atención de Álvarez y generar interés en un enfrentamiento que, hasta ahora, no se ha concretado.

Por su parte, el boxeador jalisciense ha mantenido su enfoque en sus compromisos profesionales, sin responder públicamente a las recientes provocaciones de Paul. Aunque no ha cerrado por completo la puerta a un eventual combate bajo otras circunstancias, la posibilidad se ha planteado como un escenario posterior a su retiro.

Pelea de Jake Paul y Anthony Joshua | AP

Canelo Álvarez se prepara para enfrentar a Christian Mbilli

Mientras Jake Paul continúa con sus mensajes, Álvarez tiene la mirada puesta en su próximo compromiso ante Christian Mbilli, programado para el 31 de octubre en Riad. El anuncio de este enfrentamiento fue el pretexto que el estadounidense encontró para volver a cuestionar la disposición del mexicano a enfrentarlo.

Las declaraciones de Paul se suman a una serie de provocaciones que ha lanzado desde que manifestó su interés por compartir el cuadrilátero con el campeón mexicano. No obstante, hasta el momento, sus mensajes no han derivado en un acuerdo para organizar la pelea.