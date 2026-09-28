El mexicano recordó el aterrador momento que vivió en el quinto asalto, cuando su rival perdió el conocimiento y por un instante llegó a pensar que había muerto

Raúl Rosas Jr., consiguió una importante victoria ante Raoni Barcelos en UFC Fight Night 289, pero el desenlace de la pelea también le dejó uno de los momentos más aterradores de su carrera dentro del octágono, al pensar que su rival había perdido la vida.

Durante una charla en un podcast con el periodista Ariel Helwani, el mexicano recordó lo que pasó cuando Barcelos perdió el conocimiento en el quinto asalto y confesó que, durante unos segundos, no sabía si su rival estaba bien.

Rosas y Barcelos dieron una verdadera guerra en el UFC | UFC

¿Qué dijo Raúl Rosas sobre la pelea con Barcelos?

Rosas Jr., explicó que después de sujetar a Barcelos notó que su cuerpo estaba respirando, algo que le permitió tranquilizarse ligeramente al entender que el brasileño seguía con vida.

“Para ser honesto por un segundo no sabía si había muerto, luego me calmé un poco y revisé si estaba respirando, vi que su cuerpo respiraba, así que pensé vale, seguro que no está muerto”, relató el peleador.

Raoni Barcelos se desploma ante Raúl Rosas Jr. | CAPTURA DE PANTALLA

Al darse cuenta que Barcelos respiraba le dio algo de tranquilidad, Rosas Jr. reconoció que la preocupación no desapareció inmediatamente y que solamente pudo quedarse sentado esperando a que su rival reaccionara.

“Eso me hizo sentir un poco más tranquilo pero seguía sentado allí rezando, solo hice una oración rápida y esperé que despertara y regresara con su familia”, contó.

Rosas Jr. explicó qué ocurrió en el quinto asalto

El peleador de 21 años también habló sobre la manera en que se desarrolló el cierre del combate y consideró que el desgaste acumulado pudo haber provocado que el cuerpo de Barcelos simplemente dejara de responder.

Rosas Jr y Barcelos se dieron con todo durante la pelea de UFC | UFC

“En el quinto asalto volví a poner ritmo y creo que su cuerpo simplemente se apagó por el cansancio, cuando lo sujeté se sentía débil, su cuerpo se sintió como que ya no podía más”, explicó Rosas Jr.