¿Qué pasó con Raoni Barcelos? Revelan su estado de salud tras el nocaut de Raúl Rosas Jr.

Davi Ramos, entrenador del peleador brasileño, compartió una actualización luego de que su pupilo fuera trasladado en camilla a un hospital de Las Vegas

La preocupación se apoderó de UFC Vegas 121 después del dramático desenlace del combate entre Raúl Rosas Jr. y Raoni Barcelos. El peleador brasileño tuvo que abandonar el octágono en camilla tras recibir un contundente nocaut técnico del mexicano, quien se llevó la victoria en el evento estelar.

La escena generó incertidumbre entre los aficionados, pues Barcelos permaneció tendido sobre la lona y necesitó atención médica inmediata. Posteriormente, fue trasladado a un hospital de Las Vegas para recibir una valoración.

¿Cuál es el estado de salud de Raoni Barcelos?

Horas después del combate, Davi Ramos, entrenador del brasileño, compartió una actualización a través de redes sociales para tranquilizar a quienes estaban pendientes de su estado de salud.

El integrante de su equipo aseguró que Barcelos se encontraba bien y pidió a los aficionados mantener la calma. Sin embargo, explicó que el peleador todavía debía someterse a una tomografía, por lo que permanecían a la espera de los resultados del estudio médico.

El mensaje representó un alivio después de las imágenes que dejó el enfrentamiento, aunque hasta ese momento no se habían dado a conocer detalles adicionales sobre el diagnóstico del brasileño.

Raoni Barcelos en pesaje | AFP

Así fue el nocaut de Raúl Rosas Jr. sobre Raoni Barcelos

El combate estelar de UFC Vegas 121 tuvo un cierre dramático. Después de varios asaltos en los que Barcelos consiguió imponer condiciones, el mexicano encontró la oportunidad para definir la pelea mediante una ofensiva que llevó al sudamericano contra la lona.

Rosas Jr. continuó con los golpes en el suelo hasta que el réferi Herb Dean intervino para detener el enfrentamiento. Al percatarse de que Barcelos no lograba reincorporarse, el personal médico ingresó rápidamente al octágono para atenderlo.

El mexicano consiguió así una nueva victoria en UFC, pero el resultado deportivo quedó en segundo plano ante la preocupación por la salud de su rival. Tras el combate, Rosas también pidió a los aficionados que rezaran por el brasileño.