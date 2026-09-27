El brasileño cayó repentinamente durante el quinto asalto tras un derribo de Rosas Jr.

El combate entre Raoni Barcelos y Raúl Rosas Jr. terminó con un momento que generó preocupación durante UFC Vegas 121. En el quinto asalto, el brasileño se desplomó repentinamente después de una acción de derribo protagonizada por el mexicano-estadounidense.

La caída ocurrió cuando ambos peleadores se encontraban en plena disputa dentro del octágono. Barcelos terminó en el suelo y el desenlace de la pelea llamó inmediatamente la atención por la manera inesperada en la que se produjo.

Podría interesarte Deportes Yazmin Jauregui noquea a Vanessa Demopoulos en UFC Fight Night 289

Raúl Rosas Jr. se lleva la victoria tras extraño desenlace

Rosas Jr. consiguió la victoria en el combate, aunque el resultado quedó acompañado por la preocupación alrededor del estado de Barcelos tras el derribo.

Raúl Rosas Jr. volverá a pelear en UFC Night Fight | X: @UFCEspanol

El momento provocó incertidumbre debido a que Barcelos pareció quedar completamente fuera de acción durante la secuencia, siendo retirado en camilla. Hasta contar con una valoración médica oficial, no se puede establecer qué ocurrió exactamente con el peleador brasileño.

El enfrentamiento terminó así con una victoria para Raúl Rosas Jr., pero el desenlace dejó como principal preocupación lo ocurrido con Raoni Barcelos durante el quinto asalto.