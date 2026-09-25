Yazmin Jauregui reaparecerá este sábado en UFC Fight Night 289, después de pasar más de un año fuera de competencia debido a una lesión de ligamentos en la rodilla que sufrió durante su preparación para la función de Ciudad de México de 2025.
El proceso de recuperación representó un reto importante ya que tuvo que comenzar prácticamente desde cero para recuperar fuerza, movilidad y confianza en su extremidad.
En entrevista con RÉCORD, Jauregui explicó que su rehabilitación fue llevada paso a paso y que actualmente siente que su rodilla incluso está mejor que antes.
Hicimos un muy buen trabajo, no nos brincamos ningún detalle, empezamos haciendo movilidad, después un poquito de fuerza, volver a agarrar masa muscular, después vino la pliometría, empezar a hacer saltos y empezar a acostumbrar a la rodilla otra vez
Yazmin Jauregui espera una guerra ante Vanessa Demopoulos
En su regreso a UFC, Jauregui se enfrentará a la griega Vanessa Demopoulos, quien llega con una marca de 11-8 y una racha de tres derrotas consecutivas. La mexicana, sin embargo, dejó claro que no contempla a su rival como una pelea sencilla.
Dentro de la empresa no hay peleadores fáciles. Las peleadoras que están dentro de mi categoría están ahí por algo, por el nivel, por la experiencia, por todo eso
Vanessa es una peleadora agresiva, que va para enfrente. Le gusta mucho el juego de piso, también le ha dado buenos resultados y es una pelea muy interesante que creo que el público va a disfrutar bastante
Jauregui confía en encontrar el momento para el nocaut
Yazmin no descartó conseguir una victoria por la vía del nocaut, aunque sabe que no debe desesperarse en busca del golpe definitivo. La oportunidad puede aparecer en cualquier momento si logra identificar una abertura en la defensa de su rival
Yo creo que el nocaut se va a dar, realmente no deberíamos de acelerarnos ni estar como que tanto al faje, porque muchas veces los nocauts se dan cuando encuentras el hueco o empiezas a trabajar
La mexicana presume gran físico tras la lesión
Durante los últimos meses, Jauregui también mostró en redes sociales la transformación física que consiguió durante su recuperación. La mexicana presume un estupendo trabajo de abdominales, brazos, hombros, espalda y piernas. Lo cual es el reflejo del trabajo constante durante estos meses, aunado a que dedicó tiempo a otras disciplinas de combate.
“Todo este tiempo estuve trabajando bastante físicamente para no perder esa masa muscular, porque no podía entrenar casi nada. Empecé primero regresando al tema físico, luego un poquito de boxeo, kickboxing, lucha, y jiu jitsu”, añadió Jauregui, quien aseguró sentirse fuerte y con energía para afrontar su regreso con una victoria.