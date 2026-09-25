La mexicana volverá al octágono este sábado en UFC Fight Night 289, después de más de un año alejada por una lesión de ligamentos

Yazmin Jauregui reaparecerá este sábado en UFC Fight Night 289, después de pasar más de un año fuera de competencia debido a una lesión de ligamentos en la rodilla que sufrió durante su preparación para la función de Ciudad de México de 2025.

El proceso de recuperación representó un reto importante ya que tuvo que comenzar prácticamente desde cero para recuperar fuerza, movilidad y confianza en su extremidad.

En entrevista con RÉCORD, Jauregui explicó que su rehabilitación fue llevada paso a paso y que actualmente siente que su rodilla incluso está mejor que antes.

Yazmin Jauregui en entrenamiento

Hicimos un muy buen trabajo, no nos brincamos ningún detalle, empezamos haciendo movilidad, después un poquito de fuerza, volver a agarrar masa muscular, después vino la pliometría, empezar a hacer saltos y empezar a acostumbrar a la rodilla otra vez

Yazmin Jauregui espera una guerra ante Vanessa Demopoulos

En su regreso a UFC, Jauregui se enfrentará a la griega Vanessa Demopoulos, quien llega con una marca de 11-8 y una racha de tres derrotas consecutivas. La mexicana, sin embargo, dejó claro que no contempla a su rival como una pelea sencilla.

Dentro de la empresa no hay peleadores fáciles. Las peleadoras que están dentro de mi categoría están ahí por algo, por el nivel, por la experiencia, por todo eso

Yazmín Jaureguientrena de cara a su regreso al octágono | IG: @yasminjitsu

Vanessa es una peleadora agresiva, que va para enfrente. Le gusta mucho el juego de piso, también le ha dado buenos resultados y es una pelea muy interesante que creo que el público va a disfrutar bastante

Jauregui confía en encontrar el momento para el nocaut

Yazmin no descartó conseguir una victoria por la vía del nocaut, aunque sabe que no debe desesperarse en busca del golpe definitivo. La oportunidad puede aparecer en cualquier momento si logra identificar una abertura en la defensa de su rival

Yo creo que el nocaut se va a dar, realmente no deberíamos de acelerarnos ni estar como que tanto al faje, porque muchas veces los nocauts se dan cuando encuentras el hueco o empiezas a trabajar

La mexicana presume gran físico tras la lesión

Durante los últimos meses, Jauregui también mostró en redes sociales la transformación física que consiguió durante su recuperación. La mexicana presume un estupendo trabajo de abdominales, brazos, hombros, espalda y piernas. Lo cual es el reflejo del trabajo constante durante estos meses, aunado a que dedicó tiempo a otras disciplinas de combate.

Jaureguiasrgura que su rival es muy fuerte | IG: @yasminjitsu