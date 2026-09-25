Raúl Rosas Jr., con doble compromiso, convencer en su pelea estelar en UFC y acercarse al Top 5

El mexicano enfrentará este sábado a Raoni Barcelos en UFC Fight Night 289, en la que será su primera pelea como evento estelar

A sus 21 años de edad, Raúl Rosas Jr., atraviesa uno de los momentos más importantes de su joven carrera y este sábado tendrá una nueva oportunidad para demostrarlo cuando enfrente al brasileño Raoni Barcelos en UFC Fight Night 289.

El ‘Niño Problema’ encabezará por primera vez una función de UFC y tendrá enfrente a otro peleador que también aparece dentro del Top 15 de la división. En entrevista con RÉCORD, Rosas Jr., reconoció que esta oportunidad representa un paso importante en su camino en las MMA.

Raúl Rosas Jr. quería ser el evento estelar sí o sí

El 'Chiwiwis'. también reveló que tuvo la posibilidad de formar parte de una cartelera en otra fecha, pero cuando UFC le planteó la opción de encabezar la función, no dudó en aceptar.

“Me emociono porque siento que ya no estoy muy lejos de cosas grandes, entonces quiero aprovechar esta oportunidad y hacer lo mejor de esta oportunidad. Estoy enfocado en hacer un buen performance, impresionar y por lo menos acercarme al Top 5, del Top 7, Top 8”, declaró el mexicano.

Raúl Rosas Jr., en una pelea de UFC | AP

“Primero me habían dicho que iba a pelear el septiembre 12 y pues yo me estaba preparando para Noche UFC, después me dijeron, ¿quieres pelear en Los Ángeles, o quieres ser Main Event? No pues Main Event, ok, pues peleas el 26”, relató.

El ‘Niño Problema’ espera una guerra ante Barcelos

Raoni Barcelos será el primer brasileño al que Raúl Rosas enfrente como profesional. El mexicano sabe que se medirá a un rival proveniente de una de las regiones con mayor tradición en las artes marciales mixtas, pero aseguró estar preparado para el desafío.

“No pues son fuertes, pero pues obviamente yo soy mexicano, estoy listo para lo que sea y listo para agarrarme a chingazos”, afirmó

Raúl Rosas Jr., en una pelea de UFC contra Rob Font | AFP

Antes de este compromiso, el mexicano también tuvo una experiencia internacional que le permitió mantenerse activo. En julio viajó a Rusia para participar en un compromiso de grappling de la Absolute Championship of Brazilian Jiu-Jitsu, donde se enfrentó al local Khasan Magomedsharipov y consiguió la victoria.

“Me sentí bien, la agarré en corto aviso, dos semanas antes y pues fui. Un poquito raro porque ya no había hecho esas cosas, pero se sintió chido ir a Rusia e ir contra un ruso”, recordó.

Chito Vera será una pieza clave en su esquina

Para este combate, Rosas Jr., contará además con el ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera en su esquina. El mexicano destacó la experiencia que tiene el ecuatoriano dentro de UFC y que le pueden beneficiar a su baraja.

“Ha estado dentro de la jaula de UFC muchas veces, ha ido cinco rounds y aparte pues también tiene buen Jiu Jitsu. La verdad la gente no lo ha visto mucho, pero tiene buen Jiu Jitsu”, explicó.