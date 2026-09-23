México se prepara para llenar las canchas con clase masiva de basquetbol

Rueda de prensa de la CONADE y básquetbol mexicano | JOSÉ MORENO

La Conade, en conjunto con otras organizaciones organizará este domingo una actividad nacional que busca reunir a mil participantes

El basquetbol mexicano tendrá una jornada especial este domingo 27 de septiembre con una clase masiva que se realizará de manera simultánea en distintas plazas del país, con el objetivo de reunir hasta mil participantes y continuar impulsando el deporte ráfaga.

El anuncio se realizó este martes durante la multirrueda de prensa de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por su director, Rommel Pacheco, en un evento que reunió a diversas personalidades del deporte mexicano.

Conade y básquetbol mexicano tras su conferencia de prensa | JOSÉ MORENO

El basquetbol busca llenar las plazas de México

La clase masiva es organizada por la Conade en conjunto con la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa), Capitanes de la NBA G League y la Selección Nacional.

Hasta el momento se tienen contemplados alrededor de 600 sedes como Jalisco, Ciudad de México, Sonora, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Campeche.

Omar Quintero, entrenador de la Selección Mexicana de Basquetbol, destacó que el objetivo es aprovechar la gran cantidad de espacios que existen para practicar este deporte.

“El basquetbol es el deporte que tiene más canchas a lo largo del país, queremos llenar todas las plazas”, señaló.

Omar Quintero, entrenador de la Selección Mexicana de Basquetbol | IMAGO7

Una actividad que será para todas las edades

El entrenador del combinado nacional también resaltó que la dinámica estará pensada para que puedan participar personas de diferentes edades, desde los más pequeños hasta adultos mayores.

“Es una clase muy amigable donde puede estar desde los niños hasta los adultos mayores, la vamos a pasar muy bien”, agregó Quintero.

La clase masiva de basquetbol forma parte de una serie de actividades que la Conade presentó durante la multirrueda de prensa, en la que también se dieron a conocer eventos deportivos que se realizarán en los próximos días y meses en diferentes puntos del país.

Integrantes de la CONADE y del básquetbol mexicano tras una conferencia de prensa| JOSÉ MORENO

Entre ellos se encuentran el Mundial Sub-15 de Beisbol, que se disputará en Yucatán del 25 de septiembre al 4 de octubre; el Parapanamericano de Powerlifting, en Ciudad de México del 28 de septiembre al 9 de octubre; y el Paracentroamericano de Boccia, programado en Hidalgo del 21 al 27 de noviembre.