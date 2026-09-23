Pacheco hablando sobre lo que tiene planeado para esta nueva conade | MEXSPORT

La hasta ahora conocida como Olimpiada Nacional cambiará su nombre

La competencia deportiva juvenil más importante del país tendrá una nueva identidad a partir de 2027. La hasta ahora conocida como Olimpiada Nacional cambiará su nombre a “Orgullo Nacional”, una modificación que acompañará a la próxima edición, que ya tiene definidas las entidades que recibirán las actividades.

¿Por qué cambia?

El cambio de nombre tiene como origen el incumplimiento en el pago de la CONADE por los derechos de uso de la denominación “Olimpiada” al Comité Olímpico Mexicano. Ante la falta de este pago, la CONADE determinó dejar atrás el nombre de Olimpiada Nacional y utilizar a partir de 2027 la denominación “Orgullo Nacional”, manteniendo las siglas ON y el mismo objetivo de impulsar a las nuevas generaciones del deporte mexicano.

Ciclistas sobre la pista en Olimpiada Nacional | IMAGO7

Para 2027 serán seis las sedes encargadas de albergar las diferentes disciplinas de la competencia. Se trata de Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que tendrán una participación distinta de acuerdo con el número de deportes que recibirá cada una.

Coahuila tendrá nueve disciplinas, mientras que Veracruz e Hidalgo serán las sedes con mayor cantidad de actividades, al recibir 13 deportes cada una. Por su parte, Tamaulipas albergará nueve disciplinas y Oaxaca será sede de ocho.

La UNAM reforzará el control en sus pruebas de admisión. / Gaceta UNAM

La distribución se completa con la UNAM, que tendrá bajo su organización una disciplina. De esta manera, la edición 2027 contará con competencias repartidas en distintos puntos del país, con cada sede encargándose de una parte del programa deportivo.

Romel Pacheco, director general de la CONADE | CONADE

Una nueva etapa

El cambio de denominación también marcará una nueva etapa para el evento, aunque la competencia mantendrá su objetivo de reunir a los mejores atletas juveniles de las entidades del país. Bajo el nombre de “Orgullo Nacional”, los deportistas continuarán buscando destacar en sus respectivas disciplinas y representar a sus estados.