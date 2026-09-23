Rommel Pacheco ve a Isaac del Toro y al Tri como candidatos al Premio Nacional del Deporte 2026

Isaac del Toro, ganador del prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 | AFP

El director de la Conade destacó los logros del ciclista mexicano, así como el desempeño de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

El Premio Nacional del Deporte 2026 empieza a tomar forma y, para Rommel Pacheco, hay nombres que cuentan con argumentos para competir por el reconocimiento. Entre ellos están el ciclista Isaac del Toro, en la categoría profesional, y la Selección Mexicana de futbol, luego de su participación en la Copa del Mundo 2026 donde fue uno de los países sede.

Rommel Pacheco l Instagram: @rommel_pacheco

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) habló sobre los posibles candidatos y destacó lo realizado por Del Toro durante el año, aunque aclaró que será el jurado el encargado de determinar a los ganadores.

Isaac del Toro durante su participación en el Mundial de Ciclismo | AP

Isaac del Toro tiene sólidos argumentos tras su histórico Tour de Francia

Del Toro tuvo una destacada participación en el Tour de Francia 2026, donde terminó tercero en la clasificación general y se quedó con el maillot blanco como mejor joven de la competencia.

El resultado representó el mejor puesto de un mexicano en la historia de este evento

“Isaac del Toro en el área profesional tiene todo para ganar, yo confío en que meta sus papeles”, señaló Pacheco.

El de Ensenada ha mantenido un alto nivel durante la temporada y recientemente terminó sexto en la prueba contrarreloj del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de Canadá.

El Tri también aparece entre las posibilidades

Pacheco también indicó que la Selección Mexicana podría ser otra de las candidatas a recibir el reconocimiento, principalmente por tratarse de un equipo que compitió como local en la Copa del Mundo de 2026.

“Si me preguntan quién le podría hacer segunda, porque fuimos sede, pues sería la selección de futbol”, comentó.

El Tricolor tuvo un desempeño destacado durante la fase inicial al conseguir victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. En los 16vos de final venció a Ecuador, pero el sueño terminó en Octavos de Final con una derrota por 2-3 3-2 ante Inglaterra.

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¿Cuánto dinero entrega el Premio Nacional del Deporte?

Además del reconocimiento, el Premio Nacional del Deporte contempla un estímulo económico para quienes resulten ganadores en las modalidades que corresponda.