El mexicano llegará a Montreal con dos victorias en sus últimos tres desafíos

Con miras a quedarse el maillot arcoíris. A tres días de iniciar su participación en el Campeonato Mundial de Ciclismo de ruta, Isaac del Toro regresó al Top 3 del Ranking UCI, con lo que llegará motivado a la prueba en Montreal.

En lo que va de 2026, el mexicano ha demostrado que los resultados obtenidos en 2025, mismos que hicieron que aumentara su popularidad, no fueron obra de la casualidad y ha seguido con un rendimiento del más alto nivel. Por ello, será uno de los ciclistas a seguir en la prueba en Canadá.

Isaac del Toro en el podio en el Tour de Francia 2026 | MEXSPORT

Sin su compañero de equipo Tadej Pogačar, lesionado por una fuerte caída en la Vuelta a España, el de Baja California buscará sumar una victoria más a su ya extenso palmarés. Remco Evenepoel, campeón olímpico en París 2024, y Mathieu Van der Poel, campeón mundial en línea en 2023, son otros de los candidatos a imponerse en Montreal.

Así llega Isaac del Toro al Mundial

El mexicano llegará a esta prueba en Canadá con dos victorias en sus tres últimos desafíos. En la Vuelta a Alemania se impuso en la clasificación general, en la de puntos y en la de jóvenes, además de que ganó el prólogo de la misma. Tras ello, quedó en el puesto 55 del Gran Prix de Québec, pero luego se coronó en el Gran Prix de Montreal el pasado domingo 13 de septiembre.

Con ello, Del Toro regresó al tercer puesto del Ranking UCI con seis mil 476 puntos, por detrás de Evenepoel con siete mil 921. A pesar de su caída en España, Pogačar se mantiene en lo más alto de la clasificación, con 11 mil 676 puntos.

Isaac del Toro tras ganar el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 | AFP

¿Cuándo compite Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo?

El Campeonato Mundial en Montreal está previsto para comenzar el próximo domingo 20 de septiembre, con la prueba contrarreloj que para los varones está agendada a las 10:45 horas (tiempo del centro de México). El año pasado, Isaac finalizó en el quinto puesto en esta prueba.

Mientras que la carrera en ruta está programada para el domingo 27, con una hora estimada de inicio a las 7:00 horas. En 2025, Del Toro finalizó en el séptimo puesto, por lo que ahora el desafío es meterse en el podio y confirmarse como figura juvenil.