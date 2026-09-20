Isaac del Toro durante su participación en el Mundial de Ciclismo | AP

El mexicano tuvo una destacada actuación en la contrarreloj individual de Montreal 2026, donde quedó cerca de los tiempos que marcaron el podio

Isaac del Toro comenzó su participación en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026 con un sexto lugar en la contrarreloj individual, celebrada este domingo en Canadá. El mexicano completó los 39.2 kilómetros con un tiempo de 46:31.96.

El pedalista nacional tuvo una actuación competitiva desde los primeros kilómetros y llegó a colocarse en el cuarto puesto durante uno de los parciales. Sin embargo, conforme avanzó el recorrido perdió algunas posiciones para terminar finalmente dentro del grupo de los seis mejores especialistas.

Isaac del Toro representó a México en el Mundial de Ciclismo en Canadá | AP

Del Toro vuelve a destacar entre la élite

El resultado cobra relevancia porque la contrarreloj no es considerada la principal especialidad de Del Toro, quien ha destacado especialmente en pruebas de ruta. Aun así, logró mantenerse cerca de los principales nombres de la disciplina en una jornada de alto nivel internacional.

El mexicano terminó por detrás de Remco Evenepoel, Filippo Ganna, Paul Seixas, Brandon McNulty y Jakob Söderqvist. La diferencia con el tercer lugar, ocupado por Seixas, fue de poco más de 25 segundos, una muestra de lo cerrado que estuvo el grupo de los primeros lugares.

La victoria correspondió a Evenepoel, quien volvió a conquistar el campeonato mundial de contrarreloj. El belga registró 44:53.13 y consiguió así su cuarto título consecutivo en esta modalidad, estableciendo una marca histórica.

Isaac del Toro, ciclista del UAE Team Emirates-XRG | AP

¿Qué viene ahora para Isaac del Toro?

Para Del Toro, el sexto puesto representa el inicio de una semana en la que todavía tendrá una oportunidad importante para buscar protagonismo. El próximo domingo 27 de septiembre disputará la prueba de ruta élite masculina, su gran desafío en Montreal.

La carrera de ruta tendrá una distancia de 273.7 kilómetros y alrededor de 3,803 metros de desnivel positivo, con el circuito de Mont-Royal como uno de los sectores determinantes del recorrido. El trazado exigirá resistencia y capacidad para afrontar varias subidas durante la competencia.

Isaac del Toro durante la prueba contrarreloj del prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 | AFP