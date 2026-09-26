El Niño Problema busca seguir aumentando su racha ganadora y ascender en el ranking

Terminó la espera, el originario de Clovis, Nuevo México regresa a la jaula. Raúl Rosas Jr. ‘El Niño Problema’, vuelve para la cartelera estelar de UFC Fight Night en Las Vegas, esto para enfrentarse al brasileño Raoni Barcelos en un combate directo del Ranking de Peso Gallo, mismo que comenzará a partir de las 17:00 (hora centro de México) y estará disponible por la app de Paramount +.

Raúl Rosas Jr., peleador mexicano de UFC | AFP

Rosas, la estrella de México

Luego de convertirse en uno de los peleadores más jóvenes en obtener contrato con la máxima casa de artes marciales mixtas, Rosas JR. ha cumplido y con creces, llegando a Las Vegas con una racha de cinco victorias de manera consecutiva, por lo que un nuevo triunfo lo pondría cerca del Top 12 de la división.

El Niño Problema llega después de vencer al puertoriqueño, Rob Front por decisión dividida en UFC 326. Tras su victoria, Rosas demostró a sus casi 22 años que está listo para medirse a los mejores de su división y por qué, pensar en ser uno de los campeones más jóvenes de la historia.

Raúl Rosas Jr., en una pelea de UFC | AP

Raoni Barcelos, al experiencia

A sus 39 años, el carioca llegó en un punto distinto al de Rosas, pues luego de darle todo a la UFC su experiencia y piel dura son ahora sus mejores armas. Su estilo combinado con el striking y derribos sin duda son unos puntos que pondrá a prueba la paciencia y agilidad del mexicano.

Aunado a lo anterior, Barcelos también es uno de los peleadores con más peleas alargadas, pues es el cuarto peleador con mayor cantidad de peleas ganadas en las tarjetas en el peso gallo, con siete. Además de Rosas, Barcelos también llega con una importante racha, pues suma cinco victorias consecutivas contra siete del Niño Problema.

¿Cuándo y dónde ver UFC Fight Night; cartelera completa?

Junto con Rosas y Barcelos, llegará la co-estelar, la cual será protagonizada por dos ‘monstruos’ de la División Gallo Femenil, pues la argentina Ailin Pérez y la brasileña Norma Dumont ajustaran cuentas en el Meta Apex de Las Vegas.

Los combates preliminares iniciarán a partir de las 17:00, donde otro cara mexicana tendrá participación ya que Jazmin Jauregui también tendrá una lucha ante la estadounidense Vanessa Demopoulos.

Sofia Montenegro y Ailín Pérez I IG:sofiimontenegromma

Preliminares:

Vanessa Demopoulos vs Jazmin Jauregui

John Castaneda vs Alatengheili

Montel Jackson vs Ricky Simon

Elves Brener vs Josiah Harrell

Rodolfo Bellato vs Christian Edwards

Rodolfo Vieira vs Robert Bryczek

Brady Hiestand vs Rinya Nakamura

Cartelera estelar: