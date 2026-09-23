VIDEO: Ciclistas internacionales hacen fila con Isaac del Toro en el Mundial de Montreal

Isaac del Toro durante su participación en el Mundial de Ciclismo | AP

El mexicano se convirtió en uno de los protagonistas del Mundial de Ciclismo de Montreal 2026, donde incluso sus rivales buscaron llevarse un recuerdo con él

¡La superestrella del momento! Isaac del Toro fue uno de los protagonistas del Mundial de Ciclismo de Montreal 2026 y, tras su participación en la prueba contrarreloj, recibió un curioso gesto por parte de varios de sus rivales.

El ciclista bajacaliforniano terminó en el sexto lugar de la contrarreloj y posteriormente fue buscado por otros corredores, quienes se acercaron para pedirle una fotografía.

Isaac del Toro tras ganar el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 | AFP

Ciclistas internacionales buscan la foto con Isaac del Toro

Una peculiar escena se vivió en la zona de vestidores y calentamiento del Mundial de Ciclismo de Montreal. De acuerdo con imágenes difundidas por ESPN, varios ciclistas internacionales se acercaron a Isaac del Toro para tomarse una fotografía con el mexicano.

Del Toro accedió a las solicitudes y posó junto a los corredores que se acercaron a él, en una muestra del reconocimiento que ha conseguido dentro del pelotón internacional.

El momento también fue acompañado por el apoyo de los aficionados mexicanos que acudieron al evento en Montreal para respaldar al representante nacional.

La popularidad de Del Toro ha crecido considerablemente durante los últimos meses gracias a sus resultados en las principales competencias del calendario internacional.

El mexicano tuvo además una actuación histórica en el Tour de France, donde consiguió finalizar en el tercer lugar de la clasificación general, resultado que incrementó los reflectores sobre su carrera.

Isaac del Toro en el Tour de France 2026 | MEXSPORT

Ahora, el bajacaliforniano continúa con su participación en el Mundial de Montreal, donde buscará cerrar su presencia en Canadá con otra actuación destacada.

Después de competir en la contrarreloj, Del Toro tendrá participación en la prueba de ruta, una de las competencias más esperadas del campeonato y en la que volverá a encontrarse con varios de los ciclistas que ahora hicieron fila para llevarse una foto con él.