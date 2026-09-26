Yazmin Jáuregui regresó a la UFC con triunfo | IG UFC

La mexicana necesitó apenas 62 segundos para derrotar a la griega y celebrar su regreso después de más de un año de ausencia

Yazmin Jauregui tuvo un regreso espectacular al octágono al imponerse por nocaut técnico a la griega Vanessa Demopoulos en apenas 1:02 del primer asalto, durante la primera pelea de UFC Fight Night 289.

La mexicana volvió a competir por primera vez desde septiembre de 2024, después de permanecer alejada de la actividad debido a una lesión en los ligamentos de la rodilla que sufrió durante su preparación.

Yazmin Jauregui demostró su poder con los puños | IG UFC

Jauregui salió a atacar desde el primer segundo

Desde el inicio, la peleadora mexicana dejó claro que no tenía intención de llevar el combate a una larga duración y comenzó a imponer su boxeo con combinaciones rápidas y contundentes.

Demopoulos retrocedió ante los ataques de Jauregui hasta quedar contra la malla, mientras la mexicana continuaba conectando golpes y aumentando la presión sobre su rival.

La griega ya no encontró una vía de escape y terminó cayendo al suelo después de recibir otra combinación. Con Demopoulos sin ofrecer una defensa efectiva, el árbitro intervino inmediatamente para detener el combate.

Yazmin Jauregui regresó con victoria a la UFC por primera vez desde 2024 | IG UFC

Un regreso perfecto después de la lesión

La victoria significó una gran noticia para Jauregui después del largo periodo de recuperación que tuvo que atravesar. La mexicana no competía desde septiembre del año pasado y regresó directamente con una actuación dominante.

Yazmin Jauregui en entrenamiento previo a un combate | Especial

El triunfo también le permitió mejorar su récord profesional a 12 victorias y dos derrotas, además de elevar a ocho sus triunfos por nocaut, confirmando el poder de sus manos.