El brasileño reveló su estado de salud tras el combate en UFC Vegas 121

Roani Barcelos rompió el silencio después del aterrador momento que vivió tras su combate ante Raúl Rosas Jr., durante el UFC Vegas 121, para agradecer el cariño y las oraciones recibidas ante el difícil momento.

A través de un mensaje compartido en UFC Brasil, el sudamericano aparece acompañado de sus palabras resaltadas después de que saliera en camilla en la quinta ronda de la pelea estelar de la noche.

¿Qué dijo Roani Barcelos?

“¡Hola a todos! Quiero decirles que estoy muy bien y, en cuanto pueda, les enviaré un video a todos ustedes. ¡Muchas gracias por el cariño y las oraciones de todos!”, se destaca en primera instancia por parte del peleador.

Asimismo dejó un mensaje en el que resaltó su agradecimiento a Dios y mencionando que cumplió dando un buen combate: “Prometí una gran pelea y cumplí con lo prometido. Gracias a Dios y a todos los que lucharon conmigo, tanto dentro como fuera de esa jaula”.

¡Hola a todos! Quiero decirles que estoy muy bien y, en cuanto pueda, les enviaré un video a todos ustedes. ¡Muchas gracias por el cariño y las oraciones de todos! Prometí una gran pelea y cumplí con lo prometido. Gracias a Dios y a todos los que lucharon conmigo, tanto dentro como fuera de esa jaula

Raoni Barcelos se desploma ante Raúl Rosas Jr. | CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué sucedió?

El momento lamentable ocurrió cuando ambos peleadores se encontraban en plena disputa dentro del octágono. Barcelos terminó en el suelo y el desenlace de la pelea llamó inmediatamente la atención que terminó por desmayarse antes de que el referí diera por sentado la victoria.

Dicho momento causó incertidumbre debido a que Barcelos pareció quedar completamente fuera de acción durante la secuencia, por lo que tuvo que recibir atención médica y ser auxiliado por una camilla.

Raúl Rosas Jr., peleador mexicano de UFC | AFP

Cabe mencionar, que horas después del combate, Davi Ramos, entrenador de Roani Barcelos, compartió una actualización a través de redes sociales para tranquilizar a los fans tras el difícil momento.

Raúl Rosas Jr obtuvo su victoria; sin embargo, el plano deportivo pasó segundo término y el mexicano se unió para la recuperación de su rival pidiendo a los aficionados que rezaran por el brasileño.