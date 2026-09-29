El pugilista de 23 años mantenía récord invicto y se preparaba para disputar su quinta pelea profesional

El boxeo mexicano está de luto tras darse a conocer el asesinato de Emiliano Caballero, joven pugilista de 23 años que fue atacado a balazos dentro de un domicilio en Toluca, Estado de México. El peleador comenzaba a abrirse camino en el profesionalismo y se mantenía invicto después de sus primeras cuatro presentaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 25 de septiembre en un inmueble ubicado en la colonia Héroes del 5 de Mayo. Hombres armados habrían ingresado al domicilio y disparado contra Caballero, quien sufrió heridas en el tórax y perdió la vida en el lugar.

Podría interesarte Box Boxeador mexicano muere a los 26 años tras varios días en coma

¿Cómo fue el ataque contra Emiliano Caballero?

Según la información preliminar, varias personas armadas arribaron a la vivienda a bordo de vehículos y posteriormente irrumpieron en el inmueble. Los servicios de emergencia acudieron después del ataque, pero al revisar al boxeador confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Una de las versiones difundidas después de los hechos señala que los atacantes presuntamente buscaban a otra persona. El entrenador de Emiliano, Gerardo Nonato, explicó que esa fue la información que recibió por parte de familiares del joven; sin embargo, dicha hipótesis deberá ser esclarecida por las autoridades como parte de la investigación.

Emiliano Caballero lanzando un golpe | Gerardo Nonato

En el lugar fueron localizados múltiples casquillos percutidos y elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir los trabajos periciales. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México quedó a cargo de las diligencias para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

¿Quién era Emiliano Caballero, boxeador asesinado en Toluca?

Emiliano Caballero tenía apenas 23 años y registraba una marca profesional de cuatro victorias y ninguna derrota, dos de ellas conseguidas por nocaut en el primer asalto. Su siguiente combate estaba contemplado para noviembre, mientras continuaba con su preparación para consolidarse dentro del pugilismo profesional.

Antes de iniciar su camino como profesional, Caballero también tuvo experiencia dentro del boxeo amateur y entre sus logros destacó la conquista de la Copa Estado de México. Su equipo incluso contemplaba la posibilidad de llevar su carrera a España durante 2027 como parte de su crecimiento deportivo.

Emiliano Caballero junto a su entrenador | Gerardo Nonato