Arturo ‘Lobito’ Torres se desvaneció después de su pelea y sufrió un coágulo cerebral

El boxeo mexicano se encuentra de luto tras la muerte de Arturo ‘Lobito’ Torres, joven pugilista de apenas 26 años que perdió la vida después de permanecer varios días en coma a consecuencia de una lesión cerebral sufrida tras un combate en Mexicali, Baja California.

Arturo 'Lobito' Torres | x:@arturotorres.box

¿Qué le pasó a Arturo ‘Lobito’ Torres?

Torres enfrentó a Gilberto ‘Torito’ García el pasado 19 de septiembre en el Parque Vicente Guerrero. Luego de que el réferi detuviera la pelea, el boxeador se desvaneció sobre el ring, por lo que recibió atención médica y posteriormente fue trasladado de emergencia al Hospital General de Mexicali.

El pugilista llegó inconsciente al hospital y, de acuerdo con los reportes sobre su estado de salud, presentó convulsiones. Los médicos detectaron un coágulo en el cerebro, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de la lesión.

Arturo 'Lobito' Torres en pelea | IG:@arturotorres.box

Un día después del combate, su hermano Ángel Torres informó que la operación había sido exitosa. Sin embargo, Arturo permaneció en coma inducido y bajo vigilancia médica, mientras sus familiares esperaban una evolución favorable en su estado de salud.

Durante los días siguientes, familiares, amigos, compañeros y distintos integrantes de la comunidad boxística estuvieron pendientes de la situación del joven peleador. En Mexicali también comenzaron a multiplicarse los mensajes de apoyo y solidaridad hacia la familia del ‘Lobito’.

CAPTURA DE PANTALLA

Organizaron función para ayudar a su familia

Ante los gastos derivados de su atención médica, la Liga de Boxeo Amateur de Mexicali organizó una función a beneficio para apoyar económicamente a los familiares de Arturo Torres durante los días en los que permaneció hospitalizado.