El boxeador mexicano se embolsó una millonada tras la pelea en San Diego

Con una auténtica millonada, Isaac ‘Pitbull’ Cruz se terminó embolsando una cantidad considerable tras su victoria ante Néstor Bravo a quien noqueo en el sexto round y retener el campeonato superligero interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Con información de la Comisión Atlética del Estado de California el mexicano se adjudica más de 10 millones de pesos, según lo reportado, “Pitbull” tenía una bolsa garantizada de 600 mil dólares solo por enfrentarse a Néstor Bravo.

Isaac 'Pitbull' Cruz en pesaje ante medios | ESPECIAL

Y con base al cambió de dólares a pesos mexicano (17.32 pesos) se ve catapultada una cantidad de 10 millones 389 mil pesos. El oriundo de La Magdalena Contreras venció a su rival en el sexto round.

¿Cómo fue la pelea?

Isaac Cruz tomó el control desde el primer episodio y muy rápido mandó a la lona a su rival. A partir de ese instante mantuvo la presión y fue imponiendo su ritmo conforme fueron avanzando los episodios.

'Pitbull' Cruz, boxeador mexicano, en el ring | X: @premierboxing

La pelea terminó a 1:30 del sexto round cuando Cruz conectó segundos antes un zurdazo potente que terminó derribando al puertorriqueño para que el árbitro hiciera el conteo de 10.

Y es que, la poderosa izquierda fue directamente sobre la quijada de Bravo. El boricuacayó al suelo y, aunque intentó incorporarse, no consiguió ponerse nuevamente de pie y acabó el combate.

Isaac 'Pitbull' Cruz, previo a su engrentamiento ante Tashiro Fierro |IG: @isaacpitbullcruz

¿Cuál será si próxima pelea?

Tras la victoria, Pitbull Cruz puso la invitación a Ryan García para un próximo combate en su intervención ante el micrófono de DAZN: "Hey, Ryan, estoy aquí; mi siguiente pelea contra ti. ¡Vamos, Ryan...vamos!”.