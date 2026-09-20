La Bonita Fernández se convierte en campeona mundial del CMB tras vencer a Clothilde del Ben

La mexicana se adjudicó el cinturón de peso Supermosca por decisión unánime

Diana 'Bonita' Fernández se ha convertido en nueva campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso Supermosca luego de derrotar a la francesa Clothilde Del Ben en Ciudad Juárez, Chihuahua.

¿Cómo fue la pelea?

La mexicana logró llevar el combate hasta los 10 rounds para catapultar su victoria por decisión unánime con puntuaciones de 96-92, 99-90 y 98-90 para alzarse en lo más alto del ring.

La Bonita Fernández tras coronarse como campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso Supermosca | CAPTURA DE PANTALLA

La contienda tuvo sus momentos intensos; sin embargo, el que más generó impacto fue el choque de cabezas que se dio durante el segundo round, en ambas salieron afectadas, pero la francesa con el mayor corte que rápidamente provocó que apareciera la sangre.

La Bonita empezó a tomar condiciones después de es momento y apareció con constantes golpes en los siguientes episodios para sentenciar el triunfo número 38 en su carrera, dejando su marca en 38-4-1.

Diana "La Bonita" Fernández posando | X: @DianaBoxbonita

Con la obtención del nuevo título la mexicana tendrá como objetivo principal la oportunidad obligatoria de pelear por el título mundial absoluto de las 115 libras del CMB; sin embargo, aún no hay nada oficial.

Por su parte, Clothilde Del Ben deja su marca en 11 victorias y cinco derrotas, con un nocaut dentro de sus triunfos. La francesa tuvo la afición en contra y en una sede que diferente a la que estaba acostumbrada.

Bonita Fernández tras una importante victoria en el ring | X: @DianaBoxbonita

La nueva cara del boxeo femenil mexicano

Diana Fernández se ha consolidado como una de las nuevas caras del boxeo mexicano y buscará respaldar esa condición hasta antes de la contienda aparecía rankeada como número uno por la IBO.