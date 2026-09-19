Todo está listo para el encontronazo por el título interino supermosca del CMB

La mexicana Diana “Bonita” Fernández y la francesa Clothilde Del Ben protagonizarán una de las peleas más esperadas por el título interino supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y lo podrás disfrutar este 19 de septiembre, a partir de las 23.hrs, tiempo del centro de México, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a través de BOX Televisa (Canal 5, TUDN, ViX) y el canal KICK de Latin KO Promotions.

¿Cómo llega la Bonita Fernández?

La oriunda de Chihuahua llegará a este compromiso con una experiencia considerable sobre los encordados, pues presume un récord profesional de 37 victorias, cuatro derrotas y un empate, además de cinco triunfos por la vía del nocaut.

Diana "La Bonita" Fernández posando | X: @DianaBoxbonita

Fernández se ha consolidado como una de las nuevas caras del boxeo mexicano y buscará respaldar esa condición con una victoria de campeonato. Actualmente, la boxeadora aparece rankeada número uno por la IBO.

Su más reciente presentación también le permitió sumar un campeonato a su trayectoria, después de conquistar el título Plata de peso Mosca del CMB frente a la experimentada japonesa Tenkai Tsunami.

Mariana Juárez tras ganar una pelea contra Diana Fernández | IMAGO7

Aquella pelea ante Tsunami representó una prueba importante para Fernández, quien consiguió imponerse por decisión unánime para quedarse con el cinturón. Ahora tendrá un nuevo desafío, aunque esta vez deberá subir de categoría para disputar una corona interina en el peso supermosca.

¿Cómo llega la francesa?

Del otro lado estará Clothilde Del Ben, representante de Francia, quien llegará con un registro de 11 victorias y cuatro derrotas, con un nocaut dentro de sus triunfos. Aunque cuenta con menos combates profesionales que su rival, la europea también posee experiencia en peleas por títulos y buscará dar la sorpresa.

Del Ben se presenta como campeona de Peso Gallo de la Federación Francesa de Boxeo, condición que demuestra que también llegará al enfrentamiento con un campeonato en su historial. Además, es reconocida por haber sido subcampeona mundial juvenil del WBC Youth, antecedente que forma parte de su trayectoria dentro del boxeo.

Bonita Fernández tras una importante victoria en el ring | X: @DianaBoxbonita