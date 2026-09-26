La esperada pelea en el Principality Stadium de Cardiff sufriría un cambio drástico de última hora

La esperada pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua, programada para el próximo 11 de diciembre en el Principality Stadium de Cardiff, estaría nuevamente en riesgo de cancelarse. De acuerdo con el reporte Mike Coppinger, periodista de The Ring, los organizadores ya trabajarían en alternativas para mantener en pie la cartelera de fin de año.

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¿Qué pasó entre Fury y Joshua?

Entre las opciones que se contemplan aparece un inesperado enfrentamiento entre Terence Crawford y Ryan Garcia, mientras que otra posibilidad sería que Tyson Fury se mida con David Benavidez. Todo esto ocurre después de que Fury lanzara fuertes críticas contra Joshua y su promotor, Eddie Hearn.

Anthony Joshua y Eddie Hearn están intentando retirarse de esta pelea. Dicen que ya no van a pelear. Cobardes. Les he dado todo lo que querían”, declaró el 'Rey Gitano' en redes el pasado 25 de septiembre. El británico también señaló directamente a Hearn y aseguró que sus decisiones habían puesto en riesgo el combate.

Tyson Fury festeja con los cinturones | AP

Las diferencias entre las partes comenzaron incluso antes de que se confirmara oficialmente la pelea. Originalmente, Wembley parecía ser el escenario natural para el esperado enfrentamiento, pero las exigencias del mercado estadounidense complicaron la elección de la sede y el horario del evento.

Incluso llegó a contemplarse el Madison Square Garden de Nueva York para recibir la función el 20 de noviembre. Sin embargo, Joshua y Eddie Hearn habrían mostrado su desacuerdo con la posibilidad de trasladar el combate a Estados Unidos, al considerar que una pelea de esta magnitud debía realizarse en territorio británico.

Después de varios días de tensión, las negociaciones finalmente llegaron a buen puerto y Netflix y Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí, confirmaron el combate entre los dos excampeones mundiales de peso pesado. Ahora, los nuevos desacuerdos vuelven a poner en duda su realización.

Anthony Joshua sobrevive a dos caídas y noquea a Kristian Prenga | AP

Crawford vs Ryan Garcia aparece como plan de emergencia

Ante el escenario de incertidumbre, los organizadores ya tendrían alternativas para rescatar la función del 11 de diciembre. La principal sería enfrentar a Terence Crawford con Ryan Garcia, aunque el combate también tendría interrogantes debido a la diferencia de peso entre ambos boxeadores.

Crawford anunció su retiro después de derrotar a Saúl 'Canelo' Álvarez en septiembre de 2025, por lo que tendría que regresar al ring para aceptar el desafío. El estadounidense se retiró como triple campeón indiscutido y ahora podría convertirse en la solución de emergencia para una de las funciones más esperadas del año.

Terence Crawford celebra victoria | AP

La otra opción sería mantener a Fury como protagonista y enfrentarlo con David Benavidez. El 'Bandera Roja', quien recientemente ha conquistado títulos en categorías inferiores, ha dejado claro que no pretende bajar de las 200 libras y ha abierto la puerta a competir en la división de los pesos pesados.

Por el momento, Tyson Fury vs Anthony Joshua continúa anunciado para el 11 de diciembre en Cardiff, pero las declaraciones del 'Rey Gitano' y el reporte de Coppinger volvieron a encender las alarmas. Después de más de una década de espera, el histórico enfrentamiento entre los dos británicos podría sufrir otro giro inesperado antes de llegar al ring.