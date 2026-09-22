Saúl 'Canelo' Álvarez en su combate contra Édgar Berlanga en 2024 | MEXSPORT

El boxeador mexicano calentó su próxima pelea ante el camerunés

Se avecina el regreso de Saúl “Canelo” Álvarez cuando se enfrente al camerunés Christian Mbilli en busca del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo de las 168 libras en Riad, Arabia Saudita.

Saúl 'Canelo' Álvarez en el partido de México contra Inglaterra en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Como uno de los últimos pasos ambos boxeadores tuvieron un cara a cara en el programa Face Off, de DAZN, y el tapatío no dudó en dejar un mensaje directo al africano.

“Voy a estar muy bien. Voy a estar listo. Puedo lastimarlo y detenerlo. No podría vencerme ni aunque tuviera 50 o 60 años. No puede vencerme en esta vida”, resaltó el Canelo ante la presencia de su rival.

Saúl 'Canelo' Álvarez, boxeador mexicano | IMAGO7

El mexicano no paró en dejar alguna palabra picante ante su oponente y catapultó: ““Es un campeón. Por eso lo elegí: quiero pelear contra campeones. No sé si tiene la capacidad para manejar la situación, pero ya veremos.”

¿Quién es Christian Mbilli?

Christian Mbilli Assomo-Hallier, nacido el 26 de abril de 1995 en Camerún y con también nacional francesa. Su carrera ha ido en ascenso constante, posicionándose como uno de los nombres más activos dentro de las 168 libras.

Es campeón con el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo que llegó a sus manos en enero de 2026, luego de una serie de movimientos en la división. Mbilli fue ascendido a campeón tras quedar vacante el cinturón que dejó Terence Crawford, boxeador que ya venció a Canelo Álvarez.

Christian Mbilli con el campeonato interino del CMB | IG:@ chris_mbilli

Canelo Álvarez en busca del cinturón

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli está programada para el próximo 31 de octubre en Arabia Saudita en donde el mexicano busca recuperar el título que perdió con Terence Crawford.