Se avecina el regreso de Saúl “Canelo” Álvarez cuando se enfrente al camerunés Christian Mbilli en busca del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo de las 168 libras en Riad, Arabia Saudita.
Como uno de los últimos pasos ambos boxeadores tuvieron un cara a cara en el programa Face Off, de DAZN, y el tapatío no dudó en dejar un mensaje directo al africano.
“Voy a estar muy bien. Voy a estar listo. Puedo lastimarlo y detenerlo. No podría vencerme ni aunque tuviera 50 o 60 años. No puede vencerme en esta vida”, resaltó el Canelo ante la presencia de su rival.
El mexicano no paró en dejar alguna palabra picante ante su oponente y catapultó: ““Es un campeón. Por eso lo elegí: quiero pelear contra campeones. No sé si tiene la capacidad para manejar la situación, pero ya veremos.”
¿Quién es Christian Mbilli?
Christian Mbilli Assomo-Hallier, nacido el 26 de abril de 1995 en Camerún y con también nacional francesa. Su carrera ha ido en ascenso constante, posicionándose como uno de los nombres más activos dentro de las 168 libras.
Es campeón con el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo que llegó a sus manos en enero de 2026, luego de una serie de movimientos en la división. Mbilli fue ascendido a campeón tras quedar vacante el cinturón que dejó Terence Crawford, boxeador que ya venció a Canelo Álvarez.
Canelo Álvarez en busca del cinturón
La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli está programada para el próximo 31 de octubre en Arabia Saudita en donde el mexicano busca recuperar el título que perdió con Terence Crawford.
Sin embargo, en las últimas horas Renato Bermúdez, analista especializado en boxeo de ESPN, ha revelado que podría sufrir un cambio de sede debido a la situación militar en Medio Oriente genera dudas sobre la realización del evento.