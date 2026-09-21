Canelo Álvarez lanza mensaje a sus detractores previo a combate contra Mbilli: "no tengo nada que probar"

Saúl 'Canelo' Álvarez en el partido de México contra Inglaterra en el Mundial 2026 | MEXSPORT

El boxeador mexicano aseguró que todavía tiene objetivos por cumplir antes de protagonizar una inédita pelea en Halloween ante el francés Christian Mbilli

Saúl 'Canelo' Álvarez se prepara para vivir una fecha inédita dentro de su carrera profesional, pues por primera vez subirá al ring durante la noche de Halloween. El boxeador mexicano enfrentará a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre de 2026, con el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego.

Previo al combate, el pugilista tapatío respondió a quienes todavía cuestionan lo realizado durante su trayectoria. Álvarez consideró que no necesita demostrar nada a sus detractores y aseguró que su motivación se encuentra en continuar consiguiendo objetivos dentro del boxeo.

Saúl 'Canelo' Álvarez en su combate contra Édgar Berlanga en 2024 | MEXSPORT

¿Qué dijo Canelo Álvarez antes de enfrentar a Christian Mbilli?

“No creo que tenga nada que demostrarle a nadie. Me encanta el deporte de boxeo. Y sé que tengo mucho más que cumplir. Sé que cada vez que paso por la arena, rompo algunos récords. Y eso me motiva”, declaró Canelo Álvarez en entrevista con DAZN.

Las palabras del mexicano llegaron antes de una nueva defensa dentro de las 168 libras, división en la que ha protagonizado algunos de los principales combates de los últimos años. Ahora, Álvarez tendrá enfrente a un rival invicto que buscará aprovechar su oportunidad por el campeonato.

Canelo había contemplado inicialmente realizar su tradicional presentación durante septiembre, mes en el que ha peleado en diferentes etapas de su trayectoria. Sin embargo, el jalisciense decidió posponer su regreso al cuadrilátero debido a asuntos familiares que, de acuerdo con la información disponible, ya fueron resueltos.

Saúl 'Canelo' Álvarez, boxeador mexicano | IMAGO7

Christian Mbilli, el próximo desafío de Canelo Álvarez

Christian Mbilli será el encargado de enfrentar al mexicano el 31 de octubre. El peleador francés llegará al compromiso sin conocer la derrota como profesional y tendrá la oportunidad de medirse ante Álvarez en uno de los combates más importantes de su trayectoria.

Para Canelo, la pelea también representará una nueva oportunidad de mantenerse como protagonista de la división supermediana. El mexicano llegará al enfrentamiento después de modificar su calendario habitual y elegir Halloween para realizar su siguiente presentación.